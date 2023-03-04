كانوا يتباهون بأخلاقها وجمالها.. ملك ضحية عملية استئصال اللوز وأسرتها: عايزين حقها

جلست رودينا تبكي شقيقتها الكبري ملك في منزلهم بقرية الروضة بمركز بركة السبع بعد وفاتها عقب إجراء عملية اللوز بإحدى المراكز الخاصة بالمدينة.

ملك أمين البحراوي طفلة في الحادية عشرة من عمرها في الصف الخامس الابتدائي شعرت ببعض الآلام الشديدة في الحلق فتوجه بها والديها الي أحد الاطباء الذي طالبهم بسرعة إجراء الأشعة والتحاليل من أجل إجراء عملية لاستئصال اللوزتين.

ملك البحراوي

ملك هي الأبنة الوسطى بين أخ وأخت. وكانت أسرتها تتباهى بأخلاقها وجمالها بين أقرانها حيث كانت تتسم بالوجه البشوش والطلة البهية.

يقول أمين البحراوي، والد الطفلة ملك، إن نجلته ذات الأحد عشر عامًا عانت من التهاب في اللوزتين وقاموا بالكشف عليها عند أحد الأطباء والذي أكد أنها تحتاج إلي عملية استئصال اللوزتين، موضحا أنهم قاموا بإجراء الفحوصات والأشعة وقام الطبيب بتحديد موعد إجراء العملية.

وأضاف، أن العملية تاخرت لمدة ساعه رغم أن ما قبلها كانت مدة العملية تتراوح بين ما يقرب من ربع ساعة والثلث، ولكن ملك تأخرت داخل غرفة العمليات حتى أكثر من ساعة.

وتابع والد ملك، أنهم فوجئوا بخروج الطبيب يطلب سيارة إسعاف لنقلها الي مركز طبي بمدينة شبين الكوم قائلا لهم إنها تحتاج إلي جهاز تنفس.

الطفلة ملك قبل دخول غرفة العمليات

كما أوضحت والدتها، أنها دخلت غرفة العمليات فوجدت صغيرتها لا تتحرك والممرضات تبكين رغم إصرار الطبيب أن الطفلة بخير، مؤكدة أن نجلتها خرجت متوفية من غرفة العمليات حيث كان جسدها يميل الي اللون الأزرق مع شحوب بشرتها وفقدانها الوعي.

وأشارت والدة الطفلة ، إلي أن الطبيب استدعي سيارة إسعاف لنقل طفلتها إلى مستشفي شبين الكوم ولكنهم رفضوا فتوجه بها إلي مستشفي بركة السبع التي أكدت أن الطفلة وصلت متوفاة.

الطفلة ملك

وأضافت أنه فور دخول طفلتها المستشفي قال لهم الأطباء " البقاء لله بنتكم ماتت "، موضحة أنها وزوجها وأبناءها قد أصيبوا بحالة من الانهيار.

وأكدت أنها لم تكن تتخيل أن تتوفي ملك وتفقد نجلتها التي كانت تتباهي بأخلاقها وجمالها، قائلة " عاوزين حقها من الدكتور ".

الطفلة ملك

وأضاف والدها، قائلا " مش مصدق أن ملك ماتت، إخواتها بيسالوا عليها"، موضحا أنه كان سيتنازل عن حقها من أجل التعجيل بدفنها وعدم التشريح ولكن بعد إنكار الطبيب وفاتها داخل المركز الطبي ووفاتها داخل مستشفي بركة السبع لن يتنازل عن حق ابنته.

هذا وقد وشدد الأب على أنه لن يتنازل عن حق طفلته الصغيرة التي كانت تحلم بإجراء العملية والخروج مع أصدقائها، مؤكدا أن ما يحدث كابوس لا يقدرون علي تحمله.

أخيرًا، طالبت الأسرة بمعاقبة الطبيب الذي قام بإجراء العملية وطبيب التخدير حيث أنه طلب إحضار نحو خمسة عشر سم من المخدر من أجل العملية وهي كمية كبيرة مقارنة بعمر طفلته، موضحا أنه لن يتنازل عن حق طفلته.



وشيع العشرات من أهالي قرية الروضة بمركز بركة السبع جثمان الطفلة ملك أمين البحراوي الطالبة بالصف الخامس الابتدائي عقب وفاتها متأثرة بمضاعفات إجراء عملية اللوز داخل مركز خاص بمدينة بركة السبع.

حيث أدي الأهالي صلاة الجنازة على الطفلة من مسجد آل ياسين بقرية الروضة وودعها العشرات من أهالي القرية وسط حالة من الحزن الي مثواها الأخير بمقابر الأسرة.

جنازة الطفلة ملك

وكانت أسرة الطفلة ملك قد تقدمت ببلاغ إلى قسم الشرطة تتهم فيه طبيب أنف وأذن وحنجرة يمتلك مركز طبي خاص بمدينة بركة السبع بالتسبب في وفاتها عقب إجراء عملية اللوز وإصابتها بمضاعفات أودت بحياتها في الحال.



وتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بوفاة طفلة من قرية الروضة التابعة للمركز إثر إصابتها بمضاعفات إثر إجراء عملية اللوز بإحدي العيادات الخاصة.

بالانتقال إلى منزل الطفلة وبسؤال أسرتها أكدوا أن الطفلة " م.ا.ا" بالصف الخامس الابتدائي دخلت لإجراء عملية اللوز بإحدى العيادات الخاصة وقد خرج الطبيب وأخبرهم بنجاح العملية إلا أن الطفلة تحتاج إلي دخول مستشفي حكومي.

جنازة الطفلة ملك

وأكدت الأسرة أنهم فوجئوا بوفاة الطفلة عقب العملية مباشرة إثر إصابتها بمضاعفات صحية، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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