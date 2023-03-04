أستاذ طب نفسي يكشف مفاجأة عن علاقة السحر بكرة القدم.. ويوضح كيفية الحصول على السعادة

حل الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، ضيفا على الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

أحمد عكاشة: عدد المستشفيات النفسية كاف وليس كل المرضى يحتاجونها

أكد الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي أن الدولة لا تحتاج إلى مستشفيات نفسية جديدة

وأضاف عكاشة خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، مصر يوجد بها 18 مستشفى نفسي قادرة على استيعاب الأعداد المصابين بأي أمراض نفسية.

وأوضح أن الانفصام عبارة عن اضطراب في التفكير وليس في الشخصية، كما أن فشل الأهل في تربية الأطفال لا يؤدي الى المرض النفسي.

ليس كل مريض

وأكمل: ليس كل مريض نفسي يحتاج إلى الدخول إلى مستشفى أمراض نفسية، موضحًا أن المصابين بالمرض النفسي يمكنهم الحصول على البطولات والمشاركة في كبرى المنافسات.

وأردف عكاشة، أن هناك العديد من المصطلحات الخاطئة حول المرض النفسي والتي يجب على الأشخاص تدارك المعاني، كما أن كل مرض نفسي له علاج، مؤكدًا أن أدوية المرض النفسي لا تسبب الإدمان، كما أن المريض النفسي الوحيد الذي لديه فرص كبيرة في الشفاء.



طبيب نفسى: الحديث عن السحر في كرة القدم خرافات وسذاجة فكرية

أكد الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، أنه لا صحة لما يسمى بالمس الشيطاني، فقد يكون انفصاما شخصيا لم يعالج أبدا.



وردا على سؤال الإعلامي حمدي رزق حول وجود سحر في كرة القدم، علق «عكاشة» قائلا: "خرافات و سذاجة فكرية.. لأن 90 دقيقة من مشاهدة كرة القدم تعني نسيان العالم مرة أخرى".

الأمراض النفسية



وقال أستاذ الطب النفسى الأرياف لا تعرف معنى الأمراض النفسية، و50 % هم من يعالجوا نفسيا في المستشفيات والباقي في البيوت، فلا وجود للأعمال السفلية.



كيف تحصل على السعادة..طبيب نفسى: الله خلق الإنسان ولديه 5 حالات مزاجية

أكد الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ،أن السعادة لم تذكر في القرآن، حيث يعيش الإنسان حياة عصرية الآن ولكن بها العديد من الكبد في الحياة.

وأضاف أن الله خلق الإنسان ولديه 5 حالات مزاجية، وهي «الخائف القلق، المكتئب،النوابي العصبي، عسير المزاج، نشط المزاج أو مدمن العمل»، وهذه الحالات تكون سريعة الموت.

عملية عقلية



وتابع: السعادة ليست مطلقة، وتتواجد في المزاج، ولكن السعادة عبارة عن عملية عقلية، كما أن اللذة عملية عضوية، ويجب التفريق بينهما، موضحًا أن الأمزجة ليس لها علاج، موضحا أنه يجب على الإنسان أن يبحث عن السعادة وفقا لرؤيته، كما أن العلاقة بين الاطمئنان وزيادة الفلوس علاقة عكسية.

وأكمل: هناك فرق بين الإيمان بالله، وبين الأشياء الدنيوية التي يحكمها المنطق، موضحًا أن الفلاسفة كانوا دائما لا يقتربون للطقوس الدينية، مشيرًا أن جميع الأشخاص الذين يؤمنون بالعلم يؤمنون بالله.



طبيب: زبيبة الصلاة مرض جلدي ولا تظهر على أحد من شيوخ الأزهر

أكد الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، أن هناك تدينا والتزاما بالطقوس فى الشعب المصرى .

وأضاف أن زبيبة الصلاة مرض جلدي وهى منتشرة بين المصريين بصورة كبيرة.، متابعا: "رأيت دولا كثيرا بها مسلمين لا توجد فيها زبيبة الصلاة".

إزالة المياه



ونصح الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، المصريين، بإزالة المياه من على الوجه جيدا قبل الصلاة، لافتا إلى أن زبيبة الصلاة لا تظهر على أحد من شيوخ الأزهر.