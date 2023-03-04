مكاسب أسبوعية للمؤشرات الأميركية بعد انخفاض عوائد السندات

سجلت المؤشرات الأميركية مكاسب جماعية وعلى مدار الأسبوع بدعم من تراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد أن ساعدت البيانات الاقتصادية المستثمرين على تجاوز الاحتمالية المتزايدة بأن يحتفظ الفدرالي بسياسته التشددية لفترة أطول مما كان متوقعاً.

وقلص عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.86% في جلسة الجمعة بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من 15 عاماً في الجلسة السابقة.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الجمعة طلباً ثابتاً على الخدمات ، حيث أشار مؤشر مديري المشتريات من معهد إدارة التوريد و S&P Global إلى أن النشاط في القطاع يستمر في التوسع حتى مع انخفاض أسعار المدخلات.

S&P 500 والداو جونز:

تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.6% ليستعيد مستويات 4000 نقطة ليغلق فوق مستويات المتوسطات المتحركة لمدة 50 و 200 يوماً .

وأظهرت بيانات Refinitiv أن 68% من شركات S&P 500 قد تجاوزت التوقعات في نتائج الربع الرابع مع وصول موسم الأرباح الفصلية إلى نهايته.

واستعاد مؤشر الداو جونز مستويات 33300 نقطة عند الإغلاق بعد أن ارتفع بنحو 1.2%مسجلاً ثالث ارتفاع يومي على التوالي.

وعلى مدار الأسبوع، حقق الداو جونز مكاسب بنسبة 1.75% بعد 4 أسابيع متتالية من الخسائر.



مؤشر ناسداك المركب:

ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2% في جلسة الجمعة محققاً أعلى مكاسب يومية في مدة شهر.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر بنحو 2.6% مسجلاً أعلى إغلاق أسبوعي في شهر.



سهم Apple :

قفز سهم Apple بنحو 3.5% في جلسة الجمعة مسجلاً أعلى مكاسب يومية في شهر، كما ارتفع بنسبة 2.9% على مدار الأسبوع متجاوزاً مستويات 151 دولاراً.

وجاءت هذه الارتفاعات بعد أن صرح بنك Morgan Stanley بأن سهم Apple من الممكن أن يرتفع بأكثر من 20% في 12 شهراً المقبلة بعد أن رفع السعر المستهدف للشركة

من 175 دولاراً إلى 180 دولاراً بدعم من الطلب المكبوت في iPhone ، ونمو الخدمات ، وإطلاق خدمات جديدة.