قوتها بين1.7 و4.8 درجات.. دولة عربية تسجل 18 هزة أرضية خلال فبراير

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل، العراقية اليوم السبت، عن تسجيل 18 هزة أرضية خلال شهر فبراير الماضي.

وقالت مديرة قسم الرصد الزلزالي، سميرة رضا خلف، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لشهرفبراير الماضي، بلغت ( 18) هزة ارضية منها (11) هزة أرضية داخل العراق و (5) هزات أرضية داخل إيران وهزتان ارضيتان في تركيا".

وأشارت إلى، أن "قوة الأحداث الزلزالية تراوحت بين (1،7-4،8) درجات في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (5 -23) كم ".

وأضافت، أن "النشاط الزلزالي في العراق تركز في محافظة نينوى وبلغ (6) هزات ارضية، ومحافظة ميسان لهزتين ومحافظة كركوك والأنبار هزة لكل منهما، في حين تم تسجيل خمس هزات ارضية داخل ايران وتحديداً في محافظتي كرمنشاه وايلام، فضلًا عن تسجيل هزتين داخل تركيا بالقرب من حدودها مع العراق".

وذكر تقرير عن الهزات الارضية، ان "يوم 6 فبراير 2023 حدث نشاط زلزالي في تركيا بالقرب من الحدود التركية - السورية حيث وصل عدد الاحداث الزلزالية الى ما يزيد عن (700) هزة أرضية وما زال النشاط الزلزالي مستمر فيها، كما اتسعت مساحة ذلك النشاط على طول الفوالق الفعالة في المنطقة والذي ادى الى ارتفاع أعداد الضحايا والقتلى التي تجاوزت (51) ألفاً في تركيا وسوريا وعشرات الالاف من الجرحى، بالاضافة الى الأضرار الانشائية الهائلة للبنى التحتية في منطقة حدوثه".

وتابع التقرير، أن "تأثير بعض الهزات القوية أمتد الى معظم محافظات العراق حيث شعر بها المواطنون في محافظات إقليم كردستان وبعض محافظات العراق الاخرى، منها بغداد بنسب متفاوتة من درجات الشعور"، موضحا انه "لم يتم تسجيل اي اصابات بشرية او حدوث خسائر مادية في العراق".

وأكد ان "هذه النشرة تشمل الاحداث الزلزالية التي حدثت في العراق والمناطق القريبة منه فقط".