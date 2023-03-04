عامل المسجد استدرجني وصورني عريانة .. فضيحة خطف ممرضة بالجيزة

أحال المحامي العام الأول جنوب الجيزة الكلية عامل مسجد وممرضة إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بخطف زميلتها الممرضة تبلغ من العمر 24 عاما وهتك عرضها بالقوة واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها.

اقوال المجني عليه ا

شهدت الضحية أنه بإتصـــــال المتهمـة الأولـى بهـا وطلبـت منهـا الحضـور لمســـكنها لإسعافها ، فاستجابت لهـا ومـا إن دلفـت لمسـكن الأخيــرة حتى فوجنـت بقيـــام المتهمــين بتكبيلهـــا وتكميم فمهـا بلاصـق واصطحباها للطابق العلـــوي بغرفـة نــوم حـيـث قـام المـتهم الأول بالتعـدي عليهـا بالضـرب بواسـطة مقـبض لسـلاح أبيض – وسـرقة منقولاتها فأحـدث مـا بـهـا مـن إصـابات موصـوفـة بـالتقرير الطبـي المرفـق وحسـر عنهـا ملابسـها واسـتطالت يـده مـواطن عفتهـا والتقطـ لهـا صـورًا بهاتفـه المحمـول.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين خطفا بالتحايل المجني عليها بأن استدرجاها لمكان قاص (مسكنهما ) بزعم مرض المتهمة الأولى، قاصدين من ذلك إبعادها عن أعين ذويها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن كبلاها وحسر عنها المتهم الأول ملابسها عنوة واستطالت يده لمواطن عفتها.

كما سرقا المجني عليها بطريق الإكراه الواقع عليها بأن كبلاها وتعديا عليها ضريا إبّان ارتكاب الوقائع فتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومتها والاستيلاء على منقولاتها وترك الإكراه أثر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.

كما اعتديا على حرمة الحياه الخاصة للمجني عليها بأن التقطا صورًا لها في مكان خاص (مسكنهم) بغير رضائها بهاتف محمول مملوك للمتهم الأول كما أن المتهم الثاني أحرز سلاحا أبيض بدون مسوغ قانوني كما أن المتهم الثاني أحرز أدوات ( خرطوم ، سلك) مما يستخدموا في الإعتداء علي الأشخاص بدون مسوغ قانوني.