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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الأحد 5 مارس 2023 : فرصة مالية مربحة

برج الثور اليوم
برج الثور اليوم

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، وهو من الأبراج الترابية التي تتسم بالطيبة المفرطة، وحب الخير للغير، لكنه في نفس الوقت عنيد وعصبي إلى أبعد الحدود.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 5 مارس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور .. حظك اليوم السبت 4 مارس 2023 : تجنب المخاطرة

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 5 مارس 2023

من الجيد التفكير في الانضمام إلى نظام تمرين يبقيك مشغولاً، تبدو الأمور من الناحية المالية واعدة للغاية، من المرجح أن يعرض عليك صديق أجنبي فرصة مالية مربحة، إنه يوم خالٍ من الإجهاد في العمل، قد تصادف صديقًا قديمًا في مكتبك وتنجز الأمور بسهولة بسبب أسلوبه، قد يحتاج أفراد عائلتك إلى وقتك واهتمامك اليوم لأنهم يتوقون لوجودك.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

قد تسير الأمور بشكل جيد بالنسبة لك في العمل اليوم، من المحتمل أن تتقن مهارة مهمة اليوم.

توقعات برج الثور صحيا

يكفي اتباع أسلوب حياة صحي والذهاب للمشي السريع، اتخذ خطوة واحدة في كل مرة للوصول إلى أهداف لياقتك، تذكر التحلي بالصبر والاستمتاع بالعملية بأكملها.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

قد تضطر إلى التعامل مع بعض المشاكل الصعبة مع شريكك اليوم، قد يصاب أولئك الذين يبحثون عن الحب بخيبة أمل لأن مشاعرهم من المحتمل ألا يتم تبادلها.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

يمكنك أن تتوقع الحصول على جميع مدفوعاتك اليوم. من المحتمل أن تعود الأموال المقترضة إليك بمعدل فائدة مضاعف. 

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