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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حالات الغياب | إجراء في بني سويف بـ المركز الطبي شرق النيل

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ما تم اتخاذه من إجراءات حيال الملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة في جولاتها الميدانية على قرى المحافظة، والتي كان المحافظ قد وجه بتنفيذها، خلال مناقشته لتقارير المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.
 
تبين من التقرير الذي عرضه أشرف حماد مدير المتابعة، الإشارة إلى أنه سبق وأن تم تنفيذ المرور الميداني على المركز الطبي شرق النيل –مركز بني سويف- ورصد عدة ملاحظات، الأمر الذي معه كلف المحافظ المختصين بقطاع الصحة، باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيًا وفنيا حيالها، إذ تم التوجيه باستيفاء حالات الغياب للعاملين دون سند قانوني، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى وبعض الأمصال والأدوية المنتهية من المخزون بالمركز.

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هذا وقد تضمن التقرير الإشارة إلى  الإجراءات المنفذة والتي شملت قيام التموين الطبي بتوفير مستلزمات مكافحة العدوى ومستلزمات قسم الاستقبال، وصرف الكميات المطلوبة والأصناف الناقصة وفق المتاح، وطبقًا للضوابط المنظمة، مع توفير البدائل لبعض الأدوية، فيما يتم توفير محلول هيموجلوبين ومحلول السكر وشرائط السكر لمعمل الدم والزولال بمعمل الطفيليات من خلال منظومة الشراء الموحد، هذا بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال استيفاء حالات الغياب وترك العمل التي تضمنها تقرير المتابعة

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