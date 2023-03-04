مظاهرات في إسرائيل والشرطة تستخدم خراطيم المياه

تشهد الساحات في إسرائيل مظاهرات حاشدة بعشرات الآلاف من المحتجين ضد الحكومة التي يقودها، بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قالت الشرطة العبرية، إنها تستخدم خراطيم المياه ضد متظاهرين مناهضين، يحاول فرض وجهة نظرهم بضرورة تطبيق إصلاح حكومي شامل.

وذكرت إنها استخدمت خراطيم المياه، بعدما حاول المتظاهرون قطع طريق أيالون السريع.

وذكرت الشرطة إنها بدأت في استخدام خراطيم المياه ضد المتظاهرين في مسيرة الإصلاح في تل أبيب.

ولفت متحدث باسم الشرطة، يتم استخدام خراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين يحاولون قطع طريق أيالون السريع بالقرب من شارع البراشات دراخيم.

كما أفادت الانباء، بوصول شرطة الفرسان لتفريق المتظاهرين.

وحاول المئات من المتظاهرين عرقلة حركة المرور على طريق أيالون السريع المتجه جنوبًا وسط احتجاجات الإصلاح المناهضة.

وذكرت الشرطة إن قواتها اعتقلت ثلاثة أشخاص لتورطهم في أعمال الشغب.