درجة الحرارة 33.. تقلبات ورياح شديدة وتغير مفاجئ في حالة الطقس اليوم

تشهد مصر خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار في الطقس وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بدأ الأسبوع الماضي ومستمر هذا الأسبوع رغم أن فصل الشتاء لم ينته بعد.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

أجواء حارة وأتربة حالة الطقس

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتقترب من 30 درجة مئوية في القاهرة، وتتجاوز الـ 30 في بعض محافظات خاصة الصعيد، على أن تعاود التراجع خلال فترات الليل.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عودة التقلبات الجوية اليوم الأحد، حيث ترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية وسط هبوب الرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء الجمهورية.

وكشفت خرائط الطقس نشاط الرياح اليوم الأحد، على أغلب أنحاء المناطق الشمالية من سواحل المتوسط ومحافظات الدلتا ومدن القناة وشمال سيناء حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتشتد هبات الرياح وتكون شبه عاصفية أحيانا محملة بالرمال والأتربة بسبب نشاط الرياح الصحراوية الحارة على مناطق مرتفعات شرق القاهرة ومدن القناة وبعض مناطق شمال سيناء والشرقية والدقهلية.

وكشفت خرائط الطقس عن تأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من الجنوب تتسبب في رفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يصاحبها نشاط الرياح السطحية الجنوبية علي أغلب محافظات النصف الشمالي من الجمهورية والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وشددت الأرصاد على ضرورة ارتداء الكمامات وعدم الخروج في الساحات الواسعة والتزام الجميع بأماكنهم، وإحكام غلق النوافذ جيدا منعا لدخول الأتربة والرمال إلى داخل المنازل، ونصحت الأرصاد الجوية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة منعا لزيادة الإحساس بحرارة الطقس.

رياح محملة بالأتربة

الطقس اليوم الأحد 5 مارس 2023

تكون الشبورة المائية الكثيفة التي تؤدي لانخفاض ملحوظ بالرؤية الأفقية، وفترات النهار تشهد أتربة عالقة ورمال مثارة تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، وهذه الفترة هي فترة تقلبات جوية حادة وسريعة والتقلبات الجوية تكون بين يوم وآخر واستبعدت خرائط الطقس فرص سقوط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية.

وحذرت الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس بشكل كبير هذه الفترة، خاصة فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خاصة وأن هذه الأوقات تشهد أجواء شتوية، ويجب المحافظة على الملابس الشتوية خصوصا للأطفال وكبار السن.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة لمدة 6 حتى الجمعة 10 مارس 2023.

اعتبارا من الإثنين 6 مارس ـ ستشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلا، كما تتكون شبورة صباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتتوقع الهيئة أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ليسود طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلا، كما تتكون شبورة صباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتتوقع الهيئة أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. ومن الثلاثاء إلى الجمعة 10 مارس ـ نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس

ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد حالة من التقلبات الجوية منذ الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون اليوم الأحد، إذ ستصل في القاهرة 33 درجة، وعلى صعيد مصر 37 درجة.

وأضافت "شاكر"، خلال تصريحات لها ـ أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة سيبدأ من غدً، إذ سيصل إلى نحو 9 درجات، لتعود الأجواء الشتوية مرة أخرى، محذرة من وجود رياح مثيرة للأتربة اليوم الأحد.

وحذرت مدير مركز الاستشعار عن بعد من التسرع في تخفيف الملابس، موضحة أن الأجواء الشتوية ستعود من جديد خلال الفترة المقبلة، وخاصة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد 5 مارس 2023 التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 الصغرى 14.

الإسكندرية العظمى 23، والصغرى 14.

العظمى 23، والصغرى 14. مطروح العظمى 21، والصغرى 12.

جنوب سيناء العظمى 34 والصغرى 17.

شمال الصعيد العظمى 36 والصغرى 14.

جنوب الصعيد العظمى 37 والصغرى 16.

الدكتورة إيمان شاكر،

نصائح يجب اتباعها من المواطنين

وهناك مجموعة من نصائح أثناء العاصفة الرملية يجب اتباعها، وهي:

التأكد من غلق النوافذ والأبواب جيدا لتجنب دخول الأتربة الناعمة من الشوارع داخل المنزل نتيجة لنشاط الرياح.

تجنب الخروج من المنزل إلا للحالات القصوى والضرورية.

ارتداء الكمامات في حالة الخروج من المنزل، بالإضافة إلى وضع نظارات لحماية عيونك.

في حالة الخروج من المنزل، بالإضافة إلى وضع نظارات لحماية عيونك. استخدام المناديل المبللة، وتنظيف الأنف جيدا، حتى لا تصل الأتربة إلى الصدر والرئة والجهاز التنفسي السفلي.

ضرورة القيادة بهدوء على الطرق الصحراوية والمكشوفة نظرا لانعدام الرؤية أثناء نشاط الرياح.