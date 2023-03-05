خالف العلماء فيها.. تغريدة جديدة لباحث الزلازل الهولندي: ترقبوا

كشف تقير أذاعته فضائية “العربية”، أنه بعد توقعه بحدوث زلزال هائل في الأيام المقبلة، الباحث الهولندي فرانك هوجريبتس يعود لإثارة الجدل بتغريدة جديدة قائلا إن توقعاته لا تزال قائمة.. فترقبوا.

علماء الزلازل قالوا إن توقع حدوث هذه الظاهرة الطبيعية غير ممكن غير أن هوجربيتس علق عكس ذلك، مؤكدا أن العلماء يتوقعون حدوث الزلازل بشكل دائم.

مجرد باحث في الجيولوجيا



العديد من العلماء انتقدوا نظريات هوجربيتس مشككين بمصداقيته، فيما نفى أخرون اعتماده على دراسات وأبحاث، قائلين أنه مجرد باحث في الجيولوجيا وليس خبيرا بالزلازل أصلا.