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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

محاكمة هبة قطب.. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

هبة قطب
هبة قطب

تنظر محكمة جنح العجوزة اليوم الأحد 5 مارس، محاكمة الدكتورة هبة قطب لما صدر منها خلال تصريحات تليفزيونية، أهانت بها الرجل المصري، واستخدمت عبارات وأوصافا لا تليق.

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معلومات لا تعرفها حول هبة قطب 

آثارت مهنة هبة قطب الجدل بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الدهشة من حقيقة تخصص الدكتوره هبة قطب وهو “ الطب الشرعي وعلاج السموم” وليس العلاقات الزوجية على الرغم من أنها تقوم بالكثير من التصريحات والنصائح المختلفة والمميزة حول العلاقة الزوجية والمنشطات وآثارها الضارة على الرجال .

كما أن الدكتورة هبة قطب متزوجة من طبيب العيون الدكتور هشام عادل، الذي دائما يدعمها ولا يوجه أي انتقادات إلى موضوعاتها، فهو أول من شجعها على إكمال دراستها في مجال الصحة الجنسية.

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