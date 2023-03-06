اليوم آخر موعد للتقدم في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية بجامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس " احتفالية يوم المرأة المصرية" تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تنظيم وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة و أسرة من أجل مصر المركزية، وذلك خلال الفترة من ١٤ وحتى ١٦ من مارس الجاري .

اوضحت الجامعة ان الاحتفالية تتضمن عدداً من الفاعليات من بينها ندوات وورش تدريبية و توعية صحية و حفلاً فنياً و معرضاً للفنون، إلى جانب تكريم النماذج الناجحة والمؤثرة من الفتيات والسيدات .



وكانت الجامعة قد أعلنت عن فتح باب التقدم للسيدات والفتيات للتكريم في احتفالية الجامعة بيوم المرأة المصرية ،حيث يتاح التقدم للفئات التالية:( السيدات والفتيات من ذوي الهمم، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، الطالبات المصريات والوافدات، الإداريات والموظفات، رائدات الأعمال والشخصيات العامة من خريجات الجامعة.

و يتم التقدم للتكريم من خلال التسجيل عبر الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2eZCQCO0MOJuU6oFBsfdNAQBRYY5wxPeGklkYjUA48H9zUA/viewform?usp=sf_link

في موعد أقصاه اليوم ٦ من مارس ٢٠٢٣.

