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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم آخر موعد للتقدم في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية بجامعة عين شمس

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس  " احتفالية يوم المرأة المصرية"  تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تنظيم وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة و أسرة من أجل مصر المركزية، وذلك خلال الفترة من ١٤ وحتى ١٦ من مارس الجاري  .
اوضحت الجامعة ان الاحتفالية تتضمن  عدداً من الفاعليات من بينها ندوات وورش تدريبية و توعية صحية و حفلاً فنياً و معرضاً للفنون، إلى جانب تكريم النماذج الناجحة والمؤثرة من الفتيات والسيدات .

 

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وكانت الجامعة قد أعلنت عن فتح باب التقدم للسيدات والفتيات للتكريم في احتفالية الجامعة بيوم المرأة المصرية ،حيث يتاح التقدم للفئات التالية:( السيدات والفتيات من ذوي الهمم، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، الطالبات المصريات والوافدات، الإداريات والموظفات، رائدات الأعمال والشخصيات العامة من خريجات الجامعة.
و يتم التقدم للتكريم من خلال التسجيل عبر الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2eZCQCO0MOJuU6oFBsfdNAQBRYY5wxPeGklkYjUA48H9zUA/viewform?usp=sf_link 
في موعد أقصاه اليوم  ٦ من مارس ٢٠٢٣.
 

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