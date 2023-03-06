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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعرف على آخر موعد للتقديم بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب 2023

جائزة عبدالحميد شومان
جائزة عبدالحميد شومان للباحثين العرب

أعلنت الهيئة العلمية لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب عن فتح باب الترشح للجائزة لدورة العام 2023  (الدورة الواحد وأربعون) التي تبلغ قيمتها عشرين ألف دولار، وتمنح تقديرًا لنتاج علمي متميز في السنوات الخمس السابقة للترشح، يؤدي نشره وتعميمه إلى الزيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام في حل مشكلات ذات أولوية محليًا وإقليميًا وعالميًا، ونشر ثقافة البحث العلمي.

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مجالات الجائزة: العلوم الطبية والصحية  العلوم الهندسية  العلوم الأساسية  العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية  العلوم التكنولوجية والزراعية العلوم الاقتصادية والإدارية.

آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو 31 مارس 2023.
لمزيد من المعلومات عن الجائزة : يتم الدخول على الرابط : https://shoman.org/Researchers
ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني: [email protected]
وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة لجوائز الجامعة يتم التعبئة للرابط https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

وتأتي جائزة "شومان للباحثين العرب"؛ إيماناً من المؤسسة بأن المجتمعات لا يمكن لها أن تتقدم من دون العلم، ومن دون أن يتم تعزيزه في أوجه الحياة المختلفة، وتهدف إلى إعداد جيل من الباحثين والخبراء والاختصاصيين العرب في الميادين العلمية المختلفة، إضافة إلى الإسهام في دعم البحث العلمي والعربي وتفعيله.

وتمنح الجائزة تقديراً لنتاج علمي متميز في السنوات الخمس السابقة للترشح ويؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام في حل مشكلات ذات أولوية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ونشر ثقافة البحث العلمي، وتتكون من شهادة تتضمن اسم الجائزة واسم الفائز، والحقل الذي فاز به، ومكافأة مالية مقدارها 20 ألف دولار، ودرع يحمل اسم الجائزة وشعارها.

وأشارت الهيئة الى ان الأبحاث المقدمة للجائزة، يجب أن يكون قد تم إنجازها في بلد عربي، مبينة أن أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراه لا تدخل في تقيم النتاج العلمي للمتقدم. كما اشترطت الهيئة أن يرسل النتاج العلمي للمتقدم إلكترونياً، من خلال التسجيل وتقديم طلب الترشح للجائزة عبر النظام الإلكتروني المتاح على الموقع الإلكتروني للمؤسسة وهو: (https://shoman.org/researcher)، مرفقاً بالوثائق والمعلومات الأخرى المطلوبة في النموذج المعد لذلك، مع مراعاة التقيد التام بتعليمات تعبئة النموذج المذكور لتسهيل عمل المحكمين.

وكان قد افتتح الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، فاعليات الملتقي التوظيفى السنوى لجامعة عين شمس ، والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة ، الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الأستاذ الدكتور أيمن صالح  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،  الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف أحمد عبدالعزيز مدير مركز التوظيف.

شهد افتتاح الملتقي طارق عبدالخالق مستشار وزيرة التخطيط والمشرف علي الموارد البشرية ، ريم الكباريتي مدير رابطة الخريجين بالجامعة ، أحمد عبدالعزيز مدير مركز التوظيف، وعددا من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

في كلمته أكد  الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على أهمية هذا الملتقي ؛ الذي يمثل فرصة لأبناء الجامعة للتواصل مع أرباب الأعمال في مختلف التخصصات لمعرفة متطلبات سوق العمل.

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