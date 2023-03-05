محطة الضبعة النووية: استيفاء موافقات تشغيل الرصيف البحري

قال الدكتور محمد دويدار مدير مشروع محطة الضبعة النووية، إنّه بفضل الجهود المخلصة جرى استيفاء الموافقات اللازمة لتشغيل الرصيف البحري، وهو فكرة مصرية أصيلة تبلورت في ذهن المهندس المصري من أجل تحقيق الخصوصية لمشروع محطة الضبعة النووية.

مشروع محطة الضبعة النووية

وأضاف «دويدار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي: «جرى دراسة هذه الفكرة هندسيا وفنيا في عام 2020، وبدأت أعمال التنفيذ، لدينا خلية من العمل مستمرة 24 ساعة من أجل اعتماد التصاميم وبدء التنفيذ وصولا إلى المرحلة التي نشهدها اليوم».

وتابع، أن هناك موافقات مختلفة في المشروع مثل موافقة الدفاع المدني واعتماد الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ اعتماد وموافقة وزارة البيئة بعد تقديم تقرير دراسة الأثر البيئي، واعتماد وموافقة معهد الأمن البحري، وتكللت الجهود في الحصول على شهادة ترخيص السلامة الإنشائية للرصيف بكل ملحقاته، وهو ما يعني الجاهزية التامة لتشغيل الرصيف، وأصبح رصيف الضبعة مسجلا على الخريطة الملاحية الدولية وموقع المنظمة البحرية الدولية.



