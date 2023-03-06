بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل تارت البطاطس باللحمة والجبن

تارت البطاطس باللحمة والجبن ، من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي و لذيذ.

وقدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل تارت البطاطس باللحمة والجبن فيما يلي..



مقادير تارت البطاطس باللحمة والجبن



(لعمل البطاطس)

٢كيلو بطاطس مهروسة

بقسماط مطحون

بيضة

ثوم بودر

بصل بودر

كمون

ملح

فلفل أسود

(لعمل اللحمة)

نصف كيلو لحمة مفرومة

٣بصل مفروم

٢ملعقة كبيرة ثوم مفروم

٢فلفل حار مفروم

٢ملعقة كبيرة صلصة

زيت

سبع بهارات

بهارات لحمة

بابريكا

ملح

فلفل أسود

(الحشوة)

٥بطاطس مكعبات محمرة

(للوجه)

جبنة موتزاريلا

جبنة شيدر مبشورة



طريقة تحضير تارت البطاطس باللحمة والجبن



في بايركس نضع البطاطس المهروسة ثم نضع اللحمة بالبطاطس المحمرة "باردة قليلاً" ثم نضع الجبن على الوجه وندخل التارت الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تمام النضج ويقدم وصحتين وهنا.

(لعمل البطاطس)

في بولة نضع البطاطس البيوريه والبيضة والتوابل كلها ونقلب ثم نضيف البقسماط المطحون حسب الحاجة ونقلب جيداً حتى تتماسك البطاطس وتصبح سهلة التشكيل.

(لعمل اللحمة)

في ووك ساخن على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البصل واللحمة المفرومة والتوابل كلها ونقلب ثم نضيف الثوم والفلفل الحار والصلصة ونقلب حتى تتعصج اللحمة ثم نضيف البطاطس المحمرة ونقلب.