طريقة عمل عصاج الكبد والقوانص.. جديدة وغير تقليدية

عصاج الكبد والقوانص من الوصفات غير التقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ و يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

وقدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل عصاج الكبد والقوانص



مقادير عصاج الكبد والقوانص



نصف كيلو كبد وقوانص

كيلو بصل مفروم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

كوب بقدونس مفروم

سمنة

ملعقة كبيرة بهارات دجاج

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير عصاج الكبد والقوانص



تسخن السمنة على النار ويشوح بها البصل مع الكبد والقوانص ثم تضاف كل التوابل ويقلب الخليط ويترك العصاج على نار متوسطة وقبل أن ينضج تماماً يضاف الثوم والبقدونس ويشوح سريعاً ثم يرفع العصاج من على النار ويترك حتى يبرد تماماً ثم يقسم على أطباق فل أو أكياس فريزر ويحفظ في الفريزر بمدة صلاحية ٣ شهور