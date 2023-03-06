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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5 درجات.. زلزال عنيف يضرب الهند

صدى البلد

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، جزر نيكوبار جنوب شرقي الهند، اليوم الإثنين.


وأفاد بيان صادر عن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند،  بأن الزلزال وقع على بعد 270 من منطقة كامبل باي، وعلى عمق 10 كيلومترات.


ولم ترد أنباء إلى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

الهند تستدعي السفير السويسري للاحتجاج على ملصقات معادية لها بجنيف

وفي وقت سابق كانت قد استدعت الهند السفير السويسري لدى نيودلهي للإعراب عن احتجاجها على ملصقات وصفتها بـ "الخبيثة ومعادية للهند" أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أمس /الأحد/ أن السفير السويسري أكد لوزارة الشؤون الخارجية الهندية أنه سينقل مخاوف الهند إلى بلاده بكل الجدية التي تستحقها.

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