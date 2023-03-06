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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المسرح المتنقل يكتشف المواهب بقرية الإبراهيمية البحرية في دمياط

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

جولة جديدة لفعاليات المسرح المتنقل وصل فيها إلى قرية الإبراهيمية البحرية بدمياط ليقدم المزيد من عروضه وفعالياته الثقافية والفنية خلال الفترة من 4 إلى 13 مارس الحالي.

وذلك ضمن الجهود المتواصلة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة في الوصول بالمنتج الثقافي للقرى والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية، من خلال برنامج ثري لفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادى سلامة التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

واستقبلت الابراهيمية البحرية أولى فعاليات المسرح المتنقل، يومي السبت والأحد، عقد فيها محاضرة بعنوان "الوقاية خير من العلاج" للزائرة الصحية مني محمد عثمان، ضم اللقاء عدة نقاط منها غسل اليدين، النظافة والطهارة، التغذية السليمة، الرياضة، الاستخدام الصحيح للأدوية، وشددت على ضرورة عدم استخدام المسكنات إلا بأمر الطبيب.

وضمت الفعالية بيومها الأول فقرات لاكتشاف المواهب منها جماعية مع كل من مريم أبو العلا، ومنة السيد، وفاطمة الغراز، وتقى عبد الله، ومريم عيد، وأميرة زغلول، بأغنية متشلش الهم، كما ضم الغناء الفردي الموهبة جومانا عماد، بالإضافة إلى فقرة الشعر لكل من مريم محمود وروضة صلاح، وبالإنشاد الديني شاركت الموهبة يوسف الشحات.

وفي ثاني أيام الفعاليات شارك الشاعر أحمد خميس غلوش مع جماهير القرية بالأمسية الشعرية بقصيدتي مليون فدائي، نبض أمي، وأقيمت ورشة فنية للرسم على الوجه تدريب عطيات الإمام.

واختتمت فرقة الهواة بقصر ثقافة دمياط بقيادة الفنان توفيق فودة مصاحبا لآلة الأورج بعدد من الفقرات الفنية بمشاركة المطربين: مصطفى عصام بأغنيات أما براوة وعلي رمش عيونها، ومصطفى إبراهيم وأغنيات لجل النبي ومولانا صلي علي حبيبنا النبي، وشاركت جميلة فوزي أيضا بأغنيات عنابي يا عنابي وقمر سيدنا النبي قمر، وقدمت الفرقة غناء جماعي لأغنية يا أغلي اسم فى الوجود.

المسرح المتنقل لهيئة العامة لقصور الثقافة لمخرج هشام عطوة المنتج الثقافي فعاليات المسرح المتنقل

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