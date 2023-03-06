ضربة قاضية للدولار.. ماذا يعني التبادل التجاري مع الأرجنتين والبرازيل بالعملات المحلية؟

تعمل الدولة على توفير السلع، وطرق الاستيراد، دون الضغط على الدولار، والذي سبب أزمة عالمية من لجوء الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة، ما تسبب في سحب المسثمرين أموالهم في الاستثمار في أدوات الدين الحكومي بدول العالم، إلى الولايات المتحدة للحصول على فائدة أعلى، وبالتالي أدى إلى صعوبة الحصول على العملة الأمريكية، لتتحرك مصر في اتجاه تنويع سلة عملاتها للاستيراد من الخارج والاعتماد على العملات المحلية للدول.

التنويع الاستيراد بالعملات المحلية

في هذا الصدد، قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن المعرض الرئيسي لـ "أهلا رمضان"، يستهدف توفير كافة السلع الاستراتيجية بسعر التلكفة، ومن المقرر أن ينطلق 15 مارس الجاري، موضحا أن أن الدواجن المجمدة التي طرحت مؤخرا كانت من المخزون الاستراتيجي وهناك 50 ألف طن أخرى سوف تصل خلال الأسبوعين القادمين.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية، ان عدد المعارض بلغ 450 معرضا، بجانب مئات من القوافل المتحركة، وتغطية كافة المراكز الرئيسية بالمحافظات، والتهافت على المنافذ من المواطنين لشراء السلع، وتحقيق الهدف وهو وصول السلع للمواطن، مشيرا إلى أن الزيوت الروسية التي طرحت في الأسواق هي بعض أنواع الزيوت الفاخرة.

أهمية الاعتماد على العملات المحلية للدول

وشدد على أن التعامل بالروبل الروسي، مقابل الجنيه سهل دخول الزيوت إلى مصر وهناك سلع غذائية أخرى أصبحت تدخل إلى مصر؛ بعد التعامل بالجنيه والروبل، مؤكدا أن التعامل بالروبل منح مصر سعر أفضل ووفر على المستوردين الوقوف في طابور الدولار، والتعامل في حدود المتاح حاليا ويعتمد على حجم صادراتنا إلى روسيا؛ حيث تصدر مصر الحاصلات الزراعية والكيماويات إلى روسيا.

ولفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أنه يتم التواصل مع الصين، ودول البريكسيت للتعامل بـ العملات المحلية، إلى جانب البرازيل والأرجنتين باعتبارهما أكبر مصدري الدواجن واللحوم والذرة والصويا في العالم، لان هذه الآلية ستساعد على تنمية الصادرات بدون الضغط على الدولار.

إنهاء هيمنة الدولار على الاستيراد

في هذا الصدد، قال يوسف رشدان، الخبير الاقتصادي، وعضو جمعية شباب الأعمال إنه حال اعتماد خطوة تنوع العملات الأجنبية في التجارة مع الدول، فهي خطوة إيجابية للغاية، موضحا أن الاعتماد على العملات المحلية للدول، وتنوع مصادرها، سوف ينهي هيمة الدولار وتأثيره على الاقتصاد المصري.

وأضاف رشدان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الاعتماد على العملات المحلية للدول سوف يعمل على المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والبلاد الأخرى، وزيادة الصادرات المصرية للسوق البرازيلية والأرجنتينية، وتقليل الطلب المصري على الدولار، وبالتبعية ستقل الضغوط على الجنيه.

يوسف رشدان الخبير الاقتصادي وعضو جمعية شباب الأعمال

وأوضح، عضو جميعة شباب الأعمال، أن طرح العملات الأجنبية سوف يساهم في توفير السيولة الدولارية، اللازمة لتمويل العمليات الاستيرادية سواء لمستلزمات الانتاج او للعمليات التجارية لمواجهة الطلب المتزايد على السلع الغذائية والمنتجات المختلفة، مشيرا إلى أن هذا الطرح في حال تطبيقه، سوف يمثل انفراجة فيما يخص عمليات الاستيراد المكدسة فى الموانئ والتى تأخرت لتأخر تدبير الدولار، كما ستسهم فى توفير السلع الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح والدواجن دون الضغط على الدولار.

زيادة التبادل التجاري بين الدول

واقترح رشدان ضم عدد أكبر من العملات الأجنبية مثل اليوان الصينى والروبل الروسي المتاحة دوليًا وتضم حجم كبير من التبادل التجارى بينها وبين مصر، لتسهم فى تقليل الحاجة للدولار، وتدعم توفير السلع مع أكبر الدول التى تستورد منها مصر وفى مقدمتها الصين وروسيا.

كان الدكتور على المصلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أكد أن معرض أهلا رمضان الرئيسي سيتم افتتاحه ‏خلال أيام بعد استكمال أعمال التجهيزات وضخ السلع به، مشيرا إلى أن البيع بالمعرض سيكون بسعر التكلفة، وأن إنشاء ‏المعرض يأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي و‏رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.