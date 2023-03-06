وكيل تعليم بني سويف يفاجئ مدرسة الفشن الزراعية ويلغي تكليف المدير والسكرتير

قام محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في ضوء توجيهات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، باستمرار وتكثيف المتابعة الدورية لسير المنظومة التعليمية بالمدارس، للاطمئنان على انتظام الدراسة والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، بزيارة مفاجئة" اليوم"تفقد خلالها مدرسة الفشن الثانوية الزراعية، ورافقه خلالها المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني و الأستاذ حاتم إسماعيل مدير إدارة تعليم الفشن ومسؤولي المتابعة.

وتضمنت الزيارة تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة والتقى وكيل الوزارة عددا من الطلاب، وتبادل معهم أطراف الحديث والحوار،مستمعاً لآرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة الطلابية ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة ، حيث تبين وجود تقصير وخلل في سير العملية التعليمية بالمدرسة ، والتي على إثرها قرر وكيل الوزارة إلغاء تكليف مدير وسكرتير ومعاون المدرسة وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي وعدم المتابعة الجادة وعدم انضباط العملية التعليمية والتقصير في أداء العمل وفي أوجه القصور التي تم رصدها بمنظومة عمل المدرسة والإهمال في متابعة مشروع رأس المال وتداعياتها على العملية التعليمية.

وقد شدد وكيل التعليم ،على استمرار أعمال النظافة وتطهير وتعقيم حجرات الدراسة والتأكيد على نظافة دورات المياه حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب ، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل التعليمية والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب مؤكداً أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية.