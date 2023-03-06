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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هندسة حلوان" تحصد جائزة إلكترونيات القوى بابتكار "عداد مياه ذكي"

صدى البلد

"قال نور الدين مجدي، طالب بقسم حاسبات ونظم بـ"هندسة حلوان" وأحد الفائزين بجائزة "إلكترونيات القوى"، إن فكرة المشرع الذي تقدم به ومجموعة من زملائه للمسابقة كانت عبارة عن عداد ذكي للمياه، أشبه بعداد المياه العادي الموجود بالمنازل غير أنه "سمارت"، ومتصل بشبكة الإنترنت، وهو ما يجعله يوضح للمستهلك استخدامه بصورة مستمرة "لايف" على الموبايل أبليكيشن أو على الموقع الإليكتروني.

وأضاف نور الدين في حوار عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية دعاء جاد الحق ببرنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطلاب وضعوا تصميم التطبيق بالكامل، موضحا أن التطبيق يتمتع بخاصية قطع المياه في حالة تعرف التطبيق على استخدام غير معتاد وهو ما يمكنه من اكتشاف تسرب المياه باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الطالب بقسم حاسبات ونظم بـ"هندسة حلوان" وأحد الفائزين بجائزة "إلكترونيات القوى"، أن التطبيق يقوم بإبلاغ المستخدم بوجود تسريب للمياه لكي يتمكن المستهلك من إصلاحه على الفور قبل أن يتم هدر كمية كبيرة من المياه وهو ما يترتب عليه زيادة فاتورة الاستهلاك، كما أنه يمكن المستهلك من عودة المياه بعد توقفها لمنع التسرب باستخدام التطبيق أيضًا.

وتابع أن المشروع يحقق أهداف التنمية المستدامة رقم 6، 9، 11، كونه يرشد استهلاك المياه ومصادر البنية التحتية، لافتًا إلى أن المشروع أستغرق ما بين 4 و5 أشهر كاملة.

 

التنمية المستدامة استهلاك المياه الذكاء الاصطناعي هندسة حلوان البنية التحتية قطع المياة

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