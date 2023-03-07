عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين رئيس تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

صدى البلد

تألقت الفنانة ياسمين رئيس، في أحدث ظهور، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ياسمين رئيس، بفستان لامع قصير، باللون الأبيض، مع لوك ميك آب جذاب، وإكسسوارات ذهبية مميزة.

أحدث أعمال ياسمين رئيس

وكانت ياسمين رئيس، شاركت في بطولة فيلم أنا لحبيبي، مع الفنان كريم فهمي، الذي تم عرضه في السينمات، في شهر فبراير الماضي. 

فيلم "انا لحبيبي" من بطولة كريم فهمى، ياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، محسن محيى الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجورى.

كما تدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى حول قصة حب تنشأ بين كريم فهمى وياسمين رئيس خلال الأحداث، ولكن قصتهما تقابل بالرفض من والدتها التى تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، مع محاولات لاستمرار تلك العلاقة.

اعمال ياسمين رئيس ياسمين رئيس الفنانة ياسمين رئيس فيلم أنا لحبيبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 دعوات تمسكوا بها فى ليلة النصف من شعبان .. فيها الخير والرزق

أقوى دعاء فى ليلة النصف من شعبان.. كلمات تدخل الجنة وعهد عند الله

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء صن داونز

تطور عاجل| بشرى لعشاق الأهلي قبل مواجهة صن داونز

فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع ونقله للمستشفى.. تفاصيل

قدامك فرصة للفجر.. دعاء واحد في ليلة النصف من شعبان للرزق والزواج وسداد الديون

دعاء ليلة النصف من شعبان .. 12 كلمة تمحو ذنوبك لو كانت مثل الجبال

بشأن والديه .. رسالة عاجلة من كهربا لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

البرازيل تحقق في تلقي الرئيس بولسارنو لهدايا غير معلنة بقيمة 3 ملايين دولار

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ومفاجأة فى عيار 21

ميزة ليلة النصف من شعبان.. غير موجودة في غيرها

سوريا: عدوان إسرائيلي يخرج مطار حلب من الخدمة

إعلامي: مصير نبيه اتحسم ومدرب برازيلي بديل لـ فيريرا في الزمالك.. تفاصيل

أفضل 100 دعاء في ليلة النصف من شعبان تجمع لك الأرزق.. صحة ومال وبنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقيمة 250 مليون إسترليني.. تشييد أكبر مدينة مائية في مانشستر| شاهد بالفيديو

عضة في الظهر ولكمة بالوجه.. القصة الكاملة لاعتداء سعد لمجرد على فتاة فرنسية

رحلة بحرية لـ135 دولة في 3 سنوات.. لن تصدق سعرها

لسه بجلده.. اكتشاف أغرب ديناصور عمره 145 مليون سنة |شاهد

فيديو

عضة في الظهر ولكمة بالوجه.. القصة الكاملة لاعتداء سعد لمجرد على فتاة فرنسية

زيارة تل أبيب .. مضيف طائرة الرئاسة يكشف أسرارا خطيرة/ فيديو جراف

هل تتعرض مصر لهزة أرضية قوية 8 مارس؟ .. شاهد

فضل ليلة النصف من شعبان.. 5 أفعال محظورة و3 أخرى محمودة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ