ياسمين رئيس تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

تألقت الفنانة ياسمين رئيس، في أحدث ظهور، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ياسمين رئيس، بفستان لامع قصير، باللون الأبيض، مع لوك ميك آب جذاب، وإكسسوارات ذهبية مميزة.

أحدث أعمال ياسمين رئيس

وكانت ياسمين رئيس، شاركت في بطولة فيلم أنا لحبيبي، مع الفنان كريم فهمي، الذي تم عرضه في السينمات، في شهر فبراير الماضي.

فيلم "انا لحبيبي" من بطولة كريم فهمى، ياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، محسن محيى الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجورى.

كما تدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى حول قصة حب تنشأ بين كريم فهمى وياسمين رئيس خلال الأحداث، ولكن قصتهما تقابل بالرفض من والدتها التى تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، مع محاولات لاستمرار تلك العلاقة.