الكشف على 1979 مريضاً في قافلة علاجية بقرية ميت أبو خالد بالدقهلية







وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي 5 ، 6 مارس 2023 في قرية ميت ابو خالد مركز ميت غمر والتى تبعد عن مستشفى ميت غمر 16 كم

تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل حيث تم توقيع الكشف على 1979 مريضاً .

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.



وقد ضمت 12 عيادات منهم 6 عيادات متنقلة: ( رمد ، 2 أطفال ، جلدية، نسا ، تنظيم اسرة ) و 6 عيادات داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد جاء بيان القافلة كالتالي :

باطنة 207

أطفال 270

جراحة 191

عظام. 278

أنف وأذن 164

أسنان 206

رمد. 177

جلدية. 206

نسا وتنظيم أسرة 155

كما تم إجراء عدد 331 تحليلاً مختلفاً للمرضى، ونحو 42 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 135 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 99 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 24 قراراً للعلاج على نفقة دولة

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 39 ندوة تثقيفية ، و 165 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

#العلاقات_العامة_لصحة_الدقهلية

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