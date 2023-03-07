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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1979 مريضاً في قافلة علاجية بقرية ميت أبو خالد بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث




وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي 5 ، 6  مارس 2023 في قرية ميت ابو خالد مركز ميت غمر  والتى تبعد عن مستشفى ميت غمر 16 كم 
تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل حيث تم توقيع الكشف على 1979 مريضاً  .

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.


وقد ضمت  12 عيادات منهم 6 عيادات متنقلة: ( رمد ، 2 أطفال ، جلدية، نسا ، تنظيم اسرة  ) و 6 عيادات داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray
وقد  جاء بيان القافلة كالتالي : 
باطنة                    207
أطفال                   270
جراحة                   191
عظام.                    278
أنف وأذن                164
أسنان                     206
رمد.                       177
جلدية.                    206          
نسا وتنظيم أسرة       155  
كما تم إجراء عدد   331 تحليلاً مختلفاً  للمرضى، ونحو 42 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 135 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 99 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار  24 قراراً  للعلاج على نفقة دولة 
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 39 ندوة تثقيفية ، و 165 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم
#العلاقات_العامة_لصحة_الدقهلية

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محافظ الدقهلية مستشفيات الصحة وزير الصحة الدكتور أيمن مختار صحة الدقهلية ندوة تثقيفية مبادرة الكشف المبكر مديرية الصحة بالمحافظة

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