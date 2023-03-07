عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الدولي للخماسي: مصر أصبحت موضع ثقتنا في التنظيم والمنافسة

صدى البلد

رحب الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، بجميع الرياضيين والمدربين والضيوف والحكام والمسؤولين في أول مسابقة للاتحاد الدولي لموسم 2023 ، والذي سيكون عامًا مثيرًا مليئًا بالفرص للرياضيين للتقدم وتحقيق أحلامهم، حيث يبدأ الطريق إلى باريس 2024 من هنا.

وقال شورمان : " كما قلت مرات عديدة في السنوات الأخيرة ، أصبحت مصر ركيزة موثوقة لحركتنا ولا يمكننا فقط توقع مستوى عالٍ في التنظيم والضيافة خلال كأس العالم ، بل يمكننا أيضًا الاعتماد عليها لتقديم رياضيين للمنافسة".

وتابع: " إنه لأمر رائع أيضًا أن نرى الرياضيين الأفارقة قادمين من بوركينا فاسو وأوغندا للمشاركة في هذه المنافسة إلى جانب دول الخماسي الحديثة الجديدة من آسيا مثل الهند وتايلاند ، ليتم تمثيل ست قارات بكأس العالم ، ما يؤكد التقدم الذي أحرزته حركتنا العالمية".

واستطرد رئيس الاتحاد الدولي : " أود أن أشكر الاتحاد المصري للخماسي الحديث على تنظيم هذا الافتتاح السنوي الهام لهذا الموسم ، بمساهمات حيوية من الحكومة المصرية واللجنة الأولمبية الوطنية، كما أود أن أشكر جميع المتطوعين والرعاة والداعمين وممثلي وسائل الإعلام ، وأتمنى لكم جميعًا موسمًا رائعًا من الخماسي الحديث، فلننتهز جميع الفرص لاستخدام رياضتنا للترويج لمُثُل التعليم واللعب النظيف والاحترام ، والأهم من ذلك ، السلام".

وانطلقت صباح اليوم منافسات كأس العالم للخماسي الحديث أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024. 

ويشارك في البطولة 156 لاعب ولاعبة يمثلون 35دولة ، ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة بـ 24 لاعب ولاعبة ، 12لاعب و 12 لاعبة، وهو الحد الأقصى المسموح به للدولة المضيفة.

مصر الحكومة المصرية الاتحاد المصري الحكومة المصرية الرياضيين الاتحاد الدولي الخماسي الحديث كأس العالم المصري باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكبر مكافأة في تاريخ النادي| قرار عاجل من رئيس الأهلي قبل مواجهة صن داونز

أضخم نهر في العالم.. مصر تشق «نيل جديد» بالصحراء الغربية لإنشاء الدلتا الجديدة

100 جنيه كاملة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

تبدأ من 68 والبانيه رجع 40 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

شوبير عن قرار صن داونز المفاجئ: إشمعنا ضد الأهلي؟

توقف القطارات وإغلاق المدارس.. التفاصيل الكاملة لأصعب الإضرابات في تاريخ فرنسا

هجمة شتوية| الأرصاد تُطلق تنبيها عاجلا حول طقس الساعات المقبلة

كهربا يزف أنباء سارة لجمهور الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء في حوار لـ صدى البلد .. استشاري عالمي لمتابعة إدخال الطاقة المتجددة على الشبكة .. حوافز لتوطين صناعة معدات الهيدروجين الأخضر ..وتعويض ثمن محطات سيمنس فى 5 سنوات

تحذير من تخفيف الملابس وموجة حارة جديدة في هذا الموعد

ماذا يفعل من لم يوفق لإحياء ليلة النصف من شعبان ؟.. قدامك فرصة للمغرب

رجال إيران يرتدون الحجاب| ماذا يحدث في بلد المرشد؟.. شاهد

التضامن تزف خبرًا سارًا للمقبلين على الحج هذا العام

البحوث الفلكية: لا توجد مؤشرات على حدوث زلزال في 8 مارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 جرائم في الهواء.. لن تتخيل ما فعله راكب على متن طائرة بأمريكا

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

حالتها صعبة .. بطلة رمضان كريم في العناية المركزة I تفاصيل

عن محمد صلاح وسر خلافها مع مخرج ليالي الحلمية.. تصريحات تيسير فهمي لصدى البلد

فيديو

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

مشاهد رومانسية بين نادين نجيم وقصي الخولى فى برومو مسلسل وأخيرا

فتحتها على البحري.. الصين تسمح بإنجاب أطفال بدون زواج لهذا السبب| فيديوجراف

تيسير فهمي تتحدث بعد صمت سنوات: إسماعيل عبد الحافظ كرّهني في التمثيل .. لست نادمة على انسحابي من جمهورية زفتي ..أتمنى إعادة عرض مسلسل قلب الدنيا .. وهذه حقيقة اعتزالي | الجزء -3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ