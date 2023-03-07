رئيس الدولي للخماسي: مصر أصبحت موضع ثقتنا في التنظيم والمنافسة

رحب الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، بجميع الرياضيين والمدربين والضيوف والحكام والمسؤولين في أول مسابقة للاتحاد الدولي لموسم 2023 ، والذي سيكون عامًا مثيرًا مليئًا بالفرص للرياضيين للتقدم وتحقيق أحلامهم، حيث يبدأ الطريق إلى باريس 2024 من هنا.

وقال شورمان : " كما قلت مرات عديدة في السنوات الأخيرة ، أصبحت مصر ركيزة موثوقة لحركتنا ولا يمكننا فقط توقع مستوى عالٍ في التنظيم والضيافة خلال كأس العالم ، بل يمكننا أيضًا الاعتماد عليها لتقديم رياضيين للمنافسة".

وتابع: " إنه لأمر رائع أيضًا أن نرى الرياضيين الأفارقة قادمين من بوركينا فاسو وأوغندا للمشاركة في هذه المنافسة إلى جانب دول الخماسي الحديثة الجديدة من آسيا مثل الهند وتايلاند ، ليتم تمثيل ست قارات بكأس العالم ، ما يؤكد التقدم الذي أحرزته حركتنا العالمية".

واستطرد رئيس الاتحاد الدولي : " أود أن أشكر الاتحاد المصري للخماسي الحديث على تنظيم هذا الافتتاح السنوي الهام لهذا الموسم ، بمساهمات حيوية من الحكومة المصرية واللجنة الأولمبية الوطنية، كما أود أن أشكر جميع المتطوعين والرعاة والداعمين وممثلي وسائل الإعلام ، وأتمنى لكم جميعًا موسمًا رائعًا من الخماسي الحديث، فلننتهز جميع الفرص لاستخدام رياضتنا للترويج لمُثُل التعليم واللعب النظيف والاحترام ، والأهم من ذلك ، السلام".

وانطلقت صباح اليوم منافسات كأس العالم للخماسي الحديث أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

ويشارك في البطولة 156 لاعب ولاعبة يمثلون 35دولة ، ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة بـ 24 لاعب ولاعبة ، 12لاعب و 12 لاعبة، وهو الحد الأقصى المسموح به للدولة المضيفة.