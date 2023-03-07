التفاصيل الكاملة لزيارة وزير الدفاع الأمريكي المفاجئة إلى العراق

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بدعم استقرار العراق، والتطلع الى ترسيخ العلاقات بين البلدين.

وجاء ذلك عقب وصول أوستن والوفد المرافق له إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة غير معلنة، في وقت سابق من اليوم، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

أوضح أوستن أن هدفه تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.بين الولايات المتحدة والعراق، مشددا على أن البلدين يتحركان نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة.

وقال أوستن، في مؤتمر صحفي العاصمة العراقية، إن القوات الأمريكية ستبقى في العراق بطلب من الحكومة وستقدم الدعم والنصيحة، مشيرا إلى أن تعاون واشنطن مع العراق لمواجهة تنظيم داعش أساس لتوطيد العلاقات الثنائية.

وتابع: "حررنا من خلال التحالف الدولي العراقيين من طغيان داعش، مؤكدا أن القوات العراقية أصبحت في مقدمة الجهود الأمنية.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن واشنطن تؤمن بضرورة دمج العراق مع الشركاء في المنطقة.

وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الشراكة مع العراق، مؤكدا أن بلاده ستعمل على تعزيزها.

كما نشر الوزير الأميركي تغريدة عبر تويتر، أكد فيها أن زيارته تأتي لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية مع العراق.

وقال: "في بغداد.. أنا هنا لأعيد تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، نتحرك نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة".

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، حرص حكومته على الاستمرار بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إن " بلادنا تؤدي دورا في تقريب وجهات النظر وخفض التوترات بالمنطقة".

وأوضح أن نهج الحكومة هو اتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي.