"الإيسيسكو" ومؤسسة مسك الخيرية السعودية تبحثان التعاون في بناء قدرات الشباب

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك الخيرية" بالسعودية الدكتور بدر بن حمود البدر، سبل تطوير التعاون بين المنظمة والمؤسسة في مجال تنمية المهارات القيادية لدى الشباب، وتنفيذ برامج مشتركة في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وافاد بيان للايسيسكو بانه خلال الاجتماع، الذي جرى اليوم الثلاثاء بمقر المؤسسة في العاصمة السعودية الرياض، نوه الدكتور المالك بما تقوم به المؤسسة من أدوار ريادية لتشجيع الشباب على التعلم، وتنمية مهاراتهم القيادية، وإسهامها في بناء مجتمعات قائمة على المعرفة، مشيرا إلى أهمية نقل تجارب وخبرات مؤسسة مسك الخيرية إلى دول العالم الإسلامي.

وأكد المدير العام للإيسيسكو أن المنظمة في إطار رؤيتها وتوجهاتها الاستراتيجية تولي أهمية خاصة للشباب، وتنفذ عددا من البرامج والمشروعات الطموحة الموجهة لبناء قدراتهم وتطوير معارفهم، ودعمهم في مجال ريادة الأعمال، وتدريبهم على القيادة من أجل السلام والأمن، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء.

من جانبه ثمن الدكتور البدر ما تقوم به المنظمة من جهود في دعم دولها الأعضاء بمجالات اختصاصها، ونوه بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع الإيسيسكو ومؤسسة مسك الخيرية.