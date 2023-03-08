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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لخدمة 5 آلاف طالب وطالبة.. جامعة عين شمس تواصل مهرجان دكان الفرحة

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

تواصل جامعة عين شمس اليوم النسخة الثالثة من مهرجان دكان الفرحة بجامعة عين شمس الذي ينظمه  صندوق تحيا مصر برئاسة  اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين  صندوق تحيا مصر وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي للصندوق بالتعاون مع الجامعة ويستمر المعرض  حتى الجمعة 10 مارس.


ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،  والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

وأوضحت الجامعة أن المهرجان يضم معرضًا  للملابس الجديدة المجانية من أقوي البراندات بالإضافة إلى منتجات ومستحضرات التجميل إلى جانب تقديم هدايا مجانية من صندوق تحيا مصر لطلاب وطالبات المدن الجامعية وطلاب الكليات .

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غداً انطلاق مهرجان دكان الفرحة في جامعة عين شمس بالتعاون مع تحيا مصر

وأشارت الجامعة إلى أن المعرض يقام تحت  إشراف وتنسيق محمد الجمال رئيس الإدارة المركزية  لقطاع  رئيس الجامعة، وإبراهيم سعيد مدير عام قطاع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام علي المدن الجامعية.

وأكدت الجامعة أن المهرجان يستهدف 5000 طالب وطالبة من قطاع المدن وكليات الجامعة وسوف يتم تكريم أوائل الخريجين علي هامش افتتاح المهرجان.

جدير بالذكر أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر أبريل عام 2019 بهدف تنفيذ أنشطة وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع.

 

وكان قد نظّمت طالبات أسرة من أجل مصر بكلية البنات جامعة عين شمس ندوة بعنوان "هي تستطيع"، ألقاها اللواء أركان حرب أشرف مظهر زميل أكاديمية ناصر العسكرية وزميل كلية الدفاع الوطني كوريا الجنوبية وأستاذ الأزمات والتفاوض بأكاديمية ناصر سابقًا.

وذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على زيادة الوعي ورفع الحس الوطني لدي الطلاب، وحرصاً منها علي رفع المستوى الثقافي والعلمي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة والاستفادة من الكفاءات في كل المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات، والدكتورة مى حلمي وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وتحت اشراف الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، وتنظيم رائدة الأسرة بالكلية الدكتورة فيروز محمود.

وخلال الندوة، أكد اللواء أركان حرب أشرف مظهر، على أهمية وكيفية الحفاظ علي الهوية وعن تأثير السوشيال ميديا علي الأمن المصرى، ودور المرأة المصرية عبر التاريخ ، وفن معرفة القرار المدروس، وخطوات اتخاذ القرار، ودور المرأة في مصر وتأثير العادات والتقاليد على المجتمع .

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