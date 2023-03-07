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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الرياضة الأسبق: 2022 الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية.. فيديو

عبد المنعم عمارة
عبد المنعم عمارة

أكد الدكتور عبدالمنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة الأسبق، أن هناك تدهورا في منظومة كرة القدم، وعام 2022 هو العام الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية.

 

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وأشار "عمارة"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك تدهورا كبيرا على مستوى منتخب الشباب والمنتخب الكبير والأندية الشعبية والنادي الأهلي والزمالك.

 

وتابع عبد المنعم عمارة:"هناك مؤامرة ضد الأندية الشعبية، وليس هناك مقارنة بين الأندية الشعبية وأندية الشركات.

 

وأوضح أن نادي الاسماعيلي أكبر شعبية بعد الأهلي والزمالك، كما أن مشكلات الاسماعيلي والأهلي سببها الحكام، مشددًا على أن الأندية الشعبية تعاني الفترة الحالية في دوري الدرجة الثانية.

الرياضة الكرة المصرية الكرة عبد المنعم عمارة اخبار التوك شو

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