تعليق مثير من هاني حتحوت حول دفاع الأهلي

علّق الإعلامي هاني حتحوت على دفاع الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب “حتحوت” في تغريدة جديدة: "دفاع الأهلي به بعض السلبيات، ولا يجب أن تحدث هذه الأخطاء أمام صن داونز لأنه فريق مختلف يجيد ضرب الدفاعات".

وعلي صعيد آخر، حصل محمد عبد المنعم، نجم دفاع النادي الأهلي، على لقب رجل مباراة الأهلي والمقاولون العرب في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

وحصد محمد عبد المنعم على جائزة رجل المباراة بعد أداء مميز من جانب اللاعب خلال اللقاء الذي انتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 44 ليؤمّن صدارة الدوري الممتاز قيل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في بريتوريا السبت المقبل .

وتقدم للأهلي علي معلول من ضربة جزاء قبل أن يضيف الهدف الثاني للمارد الأحمر مدافع المقاولون بهدف عكسي بعدها قلص الفارق لذئاب الجيل اللاعب جون اوكلي .