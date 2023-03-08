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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مدافع نادي الزمالك بعد الفوز على الترجي

الزمالك
الزمالك

شارك مدافع نادي الزمالك محمود حمدي الونش صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهر الونش في الصورة من مباراة اليوم بعد فوز الزمالك علي الترجي مقابل ثلاثة أهداف.

 

وعلق الونش قائلاً: "البداية بإذن الله".

 

وكان قد أكد أمير عزمي مجاهد، نجم فريق الزمالك السابق أنه لا يفضل البدء بمحمود حمدي الونش مدافع فريق الزمالك في مباراة الترجي التونسي غداً في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وقال أمير عزمي مجاهد، نجم فريق الزمالك السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "ليس من الأفضل مشاركة محمود حمدي الونش منذ البداية أمام الترجي التونسي لأنه غائب عن المشاركة في المباريات مع الزمالك منذ ما يقرب من 4 شهور".


وتابع: "البدء بمحمود حمدي الونش في التشكيل الأساسي لفريق الزمالك أمام الترجي مغامرة كبيرة من جانب البرتغالي فيريرا المدير الفني لذلك لا أفضل البدء به".

محمود حمدى اصابة محمود حمدي الونش

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