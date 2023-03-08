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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طالب صدمه القطار أثناء مروره من مكان غير مخصص للعبور في المنوفية

مصرع طالب في المنوفية
مصرع طالب في المنوفية

لقي طالب في الصف الثاني الثانوي مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بقرية تتا بمركز منوف في محافظة المنوفية.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد مراد ابو الدهب رئيس مباحث مركز منوف بمصرع طالب أسفل عجلات القطار بقرية تتا التابعة للمركز.

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بالانتقال تبين مصرع " م.ه.ا " 16 سنة في الصف الثاني الثانوي أثناء مروره من مكان غير مخصص لعبور المشاه صدمه القطار مما ادي الي وفاته في الحال.

وبسؤال والده نفي الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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