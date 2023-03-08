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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عضو القومي للمرأة: السلك القضائي وعضوية مجلسي النواب والشيوخ أبرز مكتسبات المصريات

الدكتورة سهام جبريل
الدكتورة سهام جبريل

قالت الدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة المحافظات إن المرأة حصد على مكتسبات تاريخية ومكاسب ضخمة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم تحصل عليها من قبل.

وأضافت "جبريل" أن الرئيس جعل تمكين المرأة أحد الإستراتيجيات المهمة لبناء مصر الحديثة، اعتمادًا على طاقات المصريين كافة حيث سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه إلى أن ينتصر للمرأة والتأكيد على عظمتها.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية الجديدة أولت لملف المرأة اهتمامًا خاصًا، من خلال دعم ومساندة القيادة السياسية حيث أعرب الرئيس وفى كافة تصريحاته عن تقديره لإسهامات المرأة المصرية في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية،  فأصبح ملف المرآة من الملفات المهمة التى استمدت استراتيجيتها من خلال الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية، وترجم ألياته على أرض الواقع حيث وصلت إلى مستوى تاريخي في التمكين السياسي والاقتصادي، وتواجدت بقوة في جميع المناصب الحكومية.

وأضافت أن أبرز الانجازات التي حدثت في ملف تمكين المرأة بجميع محاوره تمثلت في التالي:

-إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أنّ العام 2017 هو عام للمرأه المصرية

-وصلت نسبة الوزيرات في الحكومة إلى 25% أي ربع الوزراء من السيدات، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق في تاريخ مصر.

- بلغت نسبة نائبات المحافظين في 2020 بلغت 31% لأول مرة في تاريخ مصر. 

ـ وصلت نسبة تمثيل المرأة بالمجالس المحلية 25%، وفقا لدستور 2014 الذي وافق عليه الشعب المصري  أي ما يعادل الربع.
- تواجد غير مسبوق للنساء في مجلس الشيوخ بمعدل 38 نائبة بنسبة تصل لـ12.5% من إجمالي الأعضاء.
- عدد النائبات بمجلس النواب وصل 164 نائبة بنسبة 27% من إجمالي الأعضاء.
- بدأ العنصر النسائي العمل في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة في تاريخ مصر.
- زيادة نسبة المشروعات الموجهة للمرأة إلى 68.8% خلال عام 2018 في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر.
- وصلت نسبة المرأة في الوظائف الحكومية لـ45% لأول مرة.
- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
 - دخلت المرأة الحياة النيابية ووصلت إلى السلك القضائي وحصلت على نسبة ملحوظة في الحقائب الوزارية ومثلت نسبة كبيرة تحت قبة البرلمان وأثبتت كفاءتها وجدارتها.
- ولأول مرة في التاريخ تم تعيين امرأة في منصب مستشارة الرئيس للأمن القومي، وهي الدكتورة فايزة أبو النجا، بقرار من الرئيس السيسي .
-أول نائب لمحافظ البنك المركزي
وصلت المرأة إلى منصب أول نائب محافظ للبنك المركزي

-وصلت المرأة إلى السلك القضائي حيث تم تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى واكثر من 66 قاضية في المحاكم المصرية، بالإضافة إلى تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليتجاوز عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.

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