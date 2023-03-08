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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية يحتفل بيوم المرأة العالمي

كلية العلوم جامعة
كلية العلوم جامعة القاهرة

نظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ندوة للحديث عن يوم المرأة العالمى في الفلك، بالتعاون مع كل من الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء واللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، لجنة التوعية بالاتحاد الدولى الفلكى.

وقالت الدكتورة هبة فهمي القائم بأعمال رئيس مركز خدمة ودعم الباحثين بكلية العلوم جامعة القاهرة، خلال الاحتفال بـ يوم المرأة العالمى في الفلك، أن المركز يهدف إلي مساعدة الباحثين ويقوم بخدمات بحثية وتدريب الباحثين وتصميمات علمية.

واوضحت فهمي إلي أن مركز خدمة ودعم الباحثين بكلية العلوم جامعة القاهرة تم إنشاؤه بعد موافقة مجلس جامعة القاهرة بجلسته المنعقدة في مايو 2021، وقرار إنشاء المركز رقم 86 بتاريخ 10 ابريل 2022 الصادرمن المجلس الأعلى للجامعات. 

واضافت إلي أن مركز خدمة ودعم الباحثين يهدف إلى تقديم كل ما هو جديد ومبتكر في مجال العلوم الأساسية والمتقدمة من تدريب و دعم فني بالإضافة إلي توفير المعلومات والبيانات وتقديم الخبرة والمشورة في العديد من المجالات العلمية المتخصصة.

وتابعت أن المركز يسعى إلي التعرف علي المشكلات التي تواجه الباحثين ومحاولة إيجاد حلول غير نمطية لحلها مما يساعد في رفع مستوى النشر العلمي الصادر من كليات جامعة القاهرة. فضلا عن توجيه البحث العلمي إلى حل المشكلات المجتمعية.

دكتور بكلية العلوم جامعة القاهرة تكشف عن أبرز المشكلات التي تواجه الباحثين

نسعى لأن يكون هذا المركز قاطرة الباحثين نحو التميز ورفع قيمة الأبحاث الصادرة من جامعة القاهرة مما سيساهم بشكل جاد في رفع تصنيف جامعة القاهرة الدولي ورفع كفاءة باحثيها.

يهدف المركز إلي: 

(أ) تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة لتأهيل الباحثين ورفع قدراتهم وإمكانياتهم البحثية

(ب) تقديم الدعم الفني للباحثين لمساعدتهم في كتابة المقترحات البحثية وتذليل أي صعوبات قد تواجههم أثناء التقدم للمنح والمشروعات.

(ج) تسخير وتوجيه الأبحاث العلمية نحو حل المشكلات القومية (الصحة، الطاقة، المياه) بما يتوافق مع الخطة البحثية الموضوعة للجامعة ورؤية مصر 2030.

(د) تسويق الأبحاث التطبيقية إلى الهيئات والشركات التي يمكن أن تستفيد منها عن طريق إنشاء قاعدة بيانات للجهات المستفيدة من الأبحاث الصادرة سنويا والتواصل معها.

(ه) عمل دراسات جدوى لبعض المشروعات الصغيرة المستخلصة من البحوث التطبيقية الصادرة من كليات الجامعة سنويا.

(و) توفير السبل للانفتاح العلمي لرفع قيمة الأبحاث الصادرة من كليات الجامعة عن طريق استصافه
أساتذة أجانب أو تنظيم مؤتمرات وورش عمل دولية ترتقي بالمستوي العلمي للباحثين المصريين.

(ز) إبرام بروتوكولات تعاون مع الوحدات والمراكز والهيئات الدولية التي تقوم بنشاط مشابه سواء
داخل الجمهورية أو على المستوى الدولي.

(ح) تشجيع الأفكار الإبداعية للباحثين بكليات الجامعة وتقديم الدعم اللازم لتطبيقها بما يخدم مصلحة المجتمع.

(ط) توفير قائمة بأسماء أكاديميين ومتخصصين وخبراء ذوي كفاءات عالية في مختلف التخصصات قادرون على تقديم دراسات استشارية في العديد من المجالات العلمية لمن يطلبها من الموسسات العامة والخاصة.

(ي) تقديم خدمات مختلفة للباحثين بأجر رمزي بجودة واتقان وتنافسية عالية (مثال: خدمة إعادة صياغة النصوص والترجمة العلمية واختيار المجلات العلمية المناسبة للنشر العلمي والتحليل الإحصائي وتصميم الإعلانات والشعارات والفيديوهات وغيرها .

(ك) المساعدة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل العلمية.

(ل) إعداد قاعدة بيانات لمشرفي وطلاب الدراسات العليا .

(م) السعي في اعتماد المجلات العلمية الصادرة من كليات الجامعة بقواعد البيانات العالمية.

(ش) عمل قواعد بيانات واحصائيات بالنشر الدولي والمشروعات البحثية وبراءات الاختراع للسادة أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة.

(ك) إعداد قواعد بيانات بالمحكمين الأجانب للرسائل العلمية بكافة التخصصات العلمية.

(ل) عمل احصائيات لنسب النشر العلمي الصادرة من كليات الجامعة.

(م) اخطار الباحثين بالمنح والتدريبات والمؤتمرات وفرص التقدم لنيل الجوائز المحلية والدولية وشروط التقدم والمستندات المطلوبة بصفة دورية.

(ن) تقديم العون والدعم الفني لحل المشكلات البحثية التي تواجه الباحثين.

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