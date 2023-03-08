مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كفتة الأرز بالدجاج

كفتة الأرز بالدجاج من الأطباق الرئيسية غير التقليدية و المختلفة التي لا يعرفها بعض الأشخاص ولكن رغم ذلك يمكنك إعدادها وتطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.
قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كفتة الأرز بالدجاج فيما يلي…
مقادير كفتة الأرز بالدجاج
كيلو دجاج مفروم
نصف كيلو أرز مصري
2بصل أرباع
٤فص ثوم صحيح
٢حزمة بقدونس مفروم
حزمة شبت مفروم
2حزمة كزبرة مفرومة
زيت نباتي
نصف ملعقة صغيرة حبهان بودر
ملعقة كبيرة قرفة بودر
ملعقة صغيرة كبابة صيني
2ملعقة كبيرة كزبرة جافة
ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب
ملعقة كبيرة كمون
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير كفتة الأرز بالدجاج
ينقع الأرز ليلة كاملة في الماء ثم يوضع في الكبة مع الزيت ويطحن حتى يتحول لعجينة ناعمة نعومة متوسطة ثم يضاف عليه البصل والثوم ويفرم الخليط حتى ينعم تماماً ثم يضاف الدجاج والخضرة والتوابل كلها وتفرم المكونات حتى تتجانس تماماً ثم تشكل كفتة الأرز بأي شكل حسب الرغبة وترص في أطباق فل وتحفظ في الفريزر بمدة صلاحية ٣ شهور وعند القلي تقلى في زيت غزير ساخن وتستخدم في أي وصفة حسب الرغبة.