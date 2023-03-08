مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كفتة الأرز بالدجاج

كفتة الأرز بالدجاج من الأطباق الرئيسية غير التقليدية و المختلفة التي لا يعرفها بعض الأشخاص ولكن رغم ذلك يمكنك إعدادها وتطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كفتة الأرز بالدجاج فيما يلي…



مقادير كفتة الأرز بالدجاج



كيلو دجاج مفروم

نصف كيلو أرز مصري

2بصل أرباع

٤فص ثوم صحيح

٢حزمة بقدونس مفروم

حزمة شبت مفروم

2حزمة كزبرة مفرومة

زيت نباتي

نصف ملعقة صغيرة حبهان بودر

ملعقة كبيرة قرفة بودر

ملعقة صغيرة كبابة صيني

2ملعقة كبيرة كزبرة جافة

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملعقة كبيرة كمون

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير كفتة الأرز بالدجاج

ينقع الأرز ليلة كاملة في الماء ثم يوضع في الكبة مع الزيت ويطحن حتى يتحول لعجينة ناعمة نعومة متوسطة ثم يضاف عليه البصل والثوم ويفرم الخليط حتى ينعم تماماً ثم يضاف الدجاج والخضرة والتوابل كلها وتفرم المكونات حتى تتجانس تماماً ثم تشكل كفتة الأرز بأي شكل حسب الرغبة وترص في أطباق فل وتحفظ في الفريزر بمدة صلاحية ٣ شهور وعند القلي تقلى في زيت غزير ساخن وتستخدم في أي وصفة حسب الرغبة.