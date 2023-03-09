عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجدران من أشجار الزيتون.. فنادق سيوة تعيد الإنسان للطبيعة

غرف بيئية بسيوة
غرف بيئية بسيوة

واحة سيوة دائما ما تبوح بأسرارها، فهي إحدى واحات مصر في قلب الصحراء والتي تمتلك العديد من المقومات السياحية والطبيعية والعلاجية التي جعلت منها نقطة فريدة بمصر.
وما زالت واحة سيوة تحافظ على طابعها البيئي مما جعلها منطقة مميزة عن غيرها من مدن المحافظة ومصر.

لأول مرة.. تعليم مطروح يحقق منصب الأمين المساعد لاتحاد طلاب الجمهورية

رحلة علمية لطلاب سياحة مطروح لزيارة المعالم الأثرية والحضارية بالقاهرة


صدى البلد انتقلت لواحة سيوة لرصد بناء الغرف البيئة باحدا الفنادق بواحة سيوة وكيف يقبل السياح على مثل هذا النوع من الفنادق.
سيوة جنة الله في الأرض
يقول على عثمان أحد العاملين بفندق بيئي بواحة سيوة أن واحة سيوة هي جنة الله في الأرض والتي نسعى دائما للحفاظ على طابعها البيئي المميز والذي يفضله معظم زوار المدينة سواء كانت سباحة داخلية أو خارجية.
حوائط وأساس بيئي
وأضاف أنه تم صنع حوائط وجدران الغرف من أشجار الزيتون سواء من الداخل أو الخارج كما تم عمل الأسقف والدواليب من النخيل بالإضافة إلى أنه تم صناعة الاسره والحوائط من الملح الصخري المفيد صحيا حتى يكون الإقامة داخل الغرف مشفى صحي.
مادة الكرشيف
واشار جدران الفندق تم إنشاؤها من الخارج من مادة الكرشيف وهي مزيج من الملح الصخري والطين والأبواب والنوافذ من أشجار الزيتون التي تزرع في سيوه وجميع مكوناته طبيعية من البيئة...
هدوء شديد بسيوة
ويقول جمال محمد أحد خبراء السياحة بسيوة وصاحب أحد الفنادق أن فنادق سيوة تتميز بالهدوء الذي تسعى آلية غالبية البشر والذين يفتقدونه في حياتهم.
مشاهير في سيوة
وأضاف أن سيوة تجذب العديد من السياح الأجانب بالإضافة إلى الشخصيات المشهورة والتي أهمها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، وملكة بلجيكا الأم باولا دي كالابريا والمطرب العالمي أشر المطربة العالمية كاتي بيري.

على عثمان
غرف بيئية بسيوة 
غرف بيئية بسيوة 
غرف بيئية بسيوة 
غرف بيئية بسيوة 
مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح واحة سيوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك: لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا 8 مباريات

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

مفاجأة.. اتحاد الكرة يعلن القرار النهائي في عقوبة إيقاف كهربا 8 مباريات

دموعه في عينيه | أحمد موسى يتأثر على الهواء لهذا السبب

احذروا.. إضافة الملح للماء عند سلق المكرونة خطير جدا

صدمة أهلاوية في صالح صنداونز.. 3 مخاوف تثير رعب الأحمر قبل المواجهة الحاسمة

طالع ولا نازل ؟ مفاجأة في أسعار الأرز بـ شهر رمضان 2023

يوم عاصف.. أول رد فعل من أيمن أشرف عقب استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

ترشيحاتنا

بإجراءات مشددة ومباركة بوتين.. زعيم الشيشان رمضان قديروف يحتفل بزواج نجله| فيديو

رغم الاحتجاجات العارمة.. مجلس الشيوخ الفرنسي يرفع سن التقاعد إلى 64 عاما

تفاصيل مصرع وإصابة شخصين بحادث طريق أسوان أبوسمبل..شهود عيان: اختلال عجلة القيادة

عمرها 57 عاما.. كيف تحولت أغنية مرحب شهر الصوم إلى أيقونة رمضانية؟

بهدف التحريض ضد الدولة.. مصطفى بكري يكشف أخبارا كاذبة من الإعلام المعادي

مفاجأة سعيدة للأهلاوية في حالة التعادل مع صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو وهبة يفضح زوجته بسبب فشلها فى صنع كيكة

رغم اعتناقه المسيحية.. رئيس كينيا يوقف خطابه أمام الحضور احتراما لأذان العصر..فيديو

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ نسرين أمين

بعد قضية طليقها.. بخصر نحيف أيتن عامر تثير الجدل برفقة عمرو دياب

فيديو

مواجهة قوية .. ماذا حدث بين العالم الهولندي ومهندس ناسا حول الزلازل؟

مفاجأة مدوية.. ثنائي الزمالك الشباب على أعتاب الأهلي| فيديوجراف

القديمة تحلى.. رجل يترك عروسه يوم زفافه ويحتضن زوجته الأولى |فيديو جراف

حكاية أغرب قائمة زواج في مصر.. ماذا كتب أبو العروسة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ