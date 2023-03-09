الجدران من أشجار الزيتون.. فنادق سيوة تعيد الإنسان للطبيعة

واحة سيوة دائما ما تبوح بأسرارها، فهي إحدى واحات مصر في قلب الصحراء والتي تمتلك العديد من المقومات السياحية والطبيعية والعلاجية التي جعلت منها نقطة فريدة بمصر.

وما زالت واحة سيوة تحافظ على طابعها البيئي مما جعلها منطقة مميزة عن غيرها من مدن المحافظة ومصر.



صدى البلد انتقلت لواحة سيوة لرصد بناء الغرف البيئة باحدا الفنادق بواحة سيوة وكيف يقبل السياح على مثل هذا النوع من الفنادق.

سيوة جنة الله في الأرض

يقول على عثمان أحد العاملين بفندق بيئي بواحة سيوة أن واحة سيوة هي جنة الله في الأرض والتي نسعى دائما للحفاظ على طابعها البيئي المميز والذي يفضله معظم زوار المدينة سواء كانت سباحة داخلية أو خارجية.

حوائط وأساس بيئي

وأضاف أنه تم صنع حوائط وجدران الغرف من أشجار الزيتون سواء من الداخل أو الخارج كما تم عمل الأسقف والدواليب من النخيل بالإضافة إلى أنه تم صناعة الاسره والحوائط من الملح الصخري المفيد صحيا حتى يكون الإقامة داخل الغرف مشفى صحي.

مادة الكرشيف

واشار جدران الفندق تم إنشاؤها من الخارج من مادة الكرشيف وهي مزيج من الملح الصخري والطين والأبواب والنوافذ من أشجار الزيتون التي تزرع في سيوه وجميع مكوناته طبيعية من البيئة...

هدوء شديد بسيوة

ويقول جمال محمد أحد خبراء السياحة بسيوة وصاحب أحد الفنادق أن فنادق سيوة تتميز بالهدوء الذي تسعى آلية غالبية البشر والذين يفتقدونه في حياتهم.

مشاهير في سيوة

وأضاف أن سيوة تجذب العديد من السياح الأجانب بالإضافة إلى الشخصيات المشهورة والتي أهمها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، وملكة بلجيكا الأم باولا دي كالابريا والمطرب العالمي أشر المطربة العالمية كاتي بيري.

على عثمان

غرف بيئية بسيوة

غرف بيئية بسيوة

غرف بيئية بسيوة