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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

رسالة خاصة للرئيس.. إطلاق اسم اللواء سمير فرج على أهم محاور الأقصر

إنشاء محور اللواء
إنشاء محور اللواء سمير فرج

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإطلاق اسم اللواء سمير فرج، على محور تحت الإنشاء، شمال مطار الأقصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أن اللواء سمير فرج، هو أول  محافظ للأقصر، ويأتي القرار تقديرا وعرفانا لما بذله من جهود كبيرة وواضحة لخدمة محافظة الأقصر وأبنائها.

فيما يتعبر محور اللواء سمير فرج، أحد المحاور الهامة التي تربط الطريقين الصحراويين الشرقي والغربي لنهر النيل، بينما أعرب اللواء سمير فرج، محافظ الأقصر الأسبق، ورئيس هيئة الشؤون المعنوية الأسبق، عن شكره للرئيس السيسي، وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خالص شكري إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاصداره قرار باطلاق اسمي علي محور جاري تنفيذه شمال مطار الأقصر تقديرا لجهودي في تطوير محافظة الاقصر".

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إطلاق اسم اللواء سمير فرج على محور جديد شمال مطار الأقصر

تفاصيل مشروع محور اللواء سمير فرج

أما عن المحور الذي يتم إنشائه في الأقصر، وتم إطلاق اسم اللواء سمير فرج عليه، فهو محور شمال الأقصر، وهدفه ربط البر الشرقي للنيل بالبر الغربي، ويتم تنفيذه في إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية.

من جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إن خطة تنفيذ المحور تتضمن تنفيذ 10 كبارى علوية و2 كوبرى سطحى على الترع، وهم كبارى البنى والكرنك والعوايدة ونجع الحمدين والزينية شرق النيل، وتنفيذ كوبرى على النيل، وكوبرى غرب النيل وكوبرى للربط بين قنا والقصير وكوبرى يسى وكوبرى سطحى ترعة الكلابية، وكوبرى نجع الـ600 وكوبرى السكة الحديد وكوبريان سطحيان للربط مع الطريق الزراعى الغربى.

كما ويتم تنفيذ 7 مشروعات توسعة لأعمال تغطيات منهم 4 مشروعات تغطية قائمة و 3 مشروعات تغطية جديدة، وهم مشروع بربخ سيول ومشروع تغطية مسقى خاص بالإصلاح الزراعى، ومشروع توسعة الترعة العالية المستديم، ومشروع تغطية ترعة الكرنك الشرقية، ومشروع توسعة مصرف الحبيل الشرقي، ومشروع توسعة ترعة جنابية الكرنك الشرقية، ومشروع توسعة ترعة جنابية الكرنك الغربية، ومشروع تغطية ترعة جودة.

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رسالة سمير فرج للرئيس والدولة

في هذا الصدد، تواصل صدى البلد، مع اللواء سمير فرج، والذي بعث برسالة شكر خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال اللواء سمير فرج، إن قرار الرئيس السيسي، يضرب المثل والقدوة، بأن كل من يعمل في مصر، يتم تكريمه، مشيرا إلى أنه قضى 9 سنوات من العمل في الأقصر، وتم تحويلها إلى متحف مفتوح، وحصلت على العديد من الجوائز الدولية.

وأضاف فرج، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قرار الرئيس السيسي له دلالة كبيرة، وهو أغلى تكريم، ودلالاته أن القيادة السياسية لا تنسى من يعمل، وتكافئه.

ولفت إلى أن المحور الذي يتم إنشائه حاليا هو المحور الرئيسي في الأقصر، بطول 40 كم، يربط البر الشرقي للنيل بالبر الغربي، وعليه 3 كباري علوية على الترع.

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