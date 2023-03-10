تقارير: مباراة الأهلي والهلال السوداني مهددة بالتأجيل

أكد تقرير صحفي، أن مباراة الأهلي والهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، مهددة بالتأجيل.

وبحسب صحيفة "سبورتاق" السودانية، فإن مباراة الأهلي والهلال مهددة بالتأجيل لمدة يوم أو يومين، بسبب ارتباط منتخب مصر بمواجهة ماولاي يومي 24 و28 مارس في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأضافت الصحيفة، أن كاف حدد يومي 31 مارس و 1 أبريل موعدا لمباريات الجولة السادسة والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأشارت الصحيفة، أن الأهلي قد يتقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي خلال الأيام المقبلة لتأجيل اللقاء.

يذكر أن الهلال فاز على الأهلي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية، على ملعب “الجوهرة الزرقاء” بالسودان.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ترتيب المجموعة الثانية:

الهلال السوداني: 9 نقاط

صن داونز: 7 نقاط

الأهلي: 4 نقاط

القطن الكاميروني: 0 نقاط