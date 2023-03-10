عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوساطة صينية.. استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

السعودية وإيران
السعودية وإيران

أعلنت إيران والسعودية، استئناف العلاقات الثنائية بينهما رسمياً، وإعادة فتح سفارتيهما والممثليات خلال شهرين.

وجاء في بيان مشترك، اليوم الجمعة  نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية، أنه إيران والسعودية اتفقتا على "استئناف العلاقات الثنائية".

وأضاف البيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، اتفقتا على "استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين".

ووقع كل من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ونظيريه السعودي والصيني مذكرة مشتركة في بكين على اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض و طهران، بوساطة صينية.

الاتفاق جرى عقب زيارة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي إلى بكين، خلال شهر شباط الماضي.

تفاصيل عودة العلاقات

وورد في مضمون البيان "استجابة للمبادرة الجديرة للسيد شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في دعم تعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، انطلاقا من مبدأ حسن الجوار ونظرا لاتفاقه مع رئيسي البلدين على استضافة ودعم الحوار بين الجمهورية الاسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، وكذلك رغبة البلدين في حل الخلافات بالحوار والدبلوماسية القائمة على الأواصر الأخوية والتأكيد على تمسك البلدين بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والمبادئ والإجراءات الدولية، التقى وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة ممثل قائد الثورة وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الادميرال علي شمخاني، ووفد المملكة السعودية برئاسة الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن القومي، في بكين، في الفترة من 6 إلى 10 مارس 2023".

وذكر أن وزيري خارجية البلدين سيلتقيان لتنفيذ هذا القرار واتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل السفراء.

وتابع البيان: "أكد البلدان على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض، في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بتاريخ 17/4/2001 وكذلك الاتفاقية العامة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعاون الفني والعلمي والثقافي والرياضي والشبابي الموقعة في 27.5.1998".

وأشار البيان المشترك إلى أن "الدول الثلاث تعلن عزمها الراسخ على توظيف جميع الجهود لتعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وبدأ يوم الإثنين، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، مباحثات مكثفة مع نظيره السعودي بهدف متابعة اتفاقيات زيارة الرئيس الإيراني من أجل حل القضايا بين طهران والرياض بشكل نهائي.

السعودية ايران الجمهورية الإسلامية الإيرانية استئناف العلاقات الثنائية ايران والسعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات..مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

تقارير: مباراة الأهلي والهلال السوداني مهددة بالتأجيل

حامل.. شابة وعريسها يفاجئان الحضور في حفل الزفاف بـ نوع الجنين|صور

انفصلت عن حبيبها الممثل.. فنانة شهيرة تعيش قصة حب مع رجل أعمال

مجموعة الزمالك.. لوائح فيفا تحسم قضية استبعاد الترجي من دوري أبطال أفريقيا

زينة رمضان تعرضك لـ الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه في هذه الحالة| تفاصيل

بشرة خير للنادي الأهلي قبل مواجهة صن دوانز بدوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

ملك بريطانيا يمنح لقب دوق إدنبرة لشقيقه الأصغر الأمير إدوارد

دولة عربية تطلق أول بعثة دبلوماسية ذكية في العالم

الرئيس الإماراتي يصدر قرارا بإنشاء شركة أبوظبي للنقل

رغم استمرار الحرب.. الكرملين يكشف عن مفاجأة بشأن العلاقات مع أوكرانيا

صحف السعودية| المملكة تسجل أعلى معدل نمو بين دول العشرين.. و3/4 الشباب الأمريكي غير لائق للخدمة العسكرية

زيارة لمرقد ديني في العراق تنتهي بفاجعة

الوضع بسيط ومأساوي.. ميلوني تجتمع بالحكومة الإيطالية قرب موقع غرق قارب مهاجرين

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لـ7 مناطق بالمملكة

ترشيحاتنا

قاعة فخمة.. التحضيرات الأولى لحفل زفاف حسن شاكوش .. صور

أول تعليق رسمي من السعودية حول عودة العلاقات الكاملة مع إيران

اليوم.. حسن شاكوش يحتفل بحفل زفافه بحضور نجوم الفن

موضحا موقف المناطق المنكوبة.. أردوغان يصدر مرسوما بشأن الانتخابات الرئاسية

رام الله.. بعثة مصر الدبلوماسية تشارك في افتتاح الكنيسة القبطية ببيت لحم

70 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المُبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خضوع رامي صبري لها.. معلومات صادمة عن حقن البوتوكس

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

هتبوظ هدومك.. أشهر أخطاء غسل الملابس

كيف اكتشف العلماء النفق الخفي أسفل هرم خوفو ؟.. هذه التقنية المذهلة السر

فيديو

انفصال شيرين وحسام حبيب من جديد.. ماذا حدث بينهما؟.. فيديو

تراجع الذهب ومفاجأة في سعر الدولار.. تفاصيل

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

انفصال حسام حبيب وشيرين من جديد.. وزوجها يكشف مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ