درع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية لوزير الأوقاف تقديرًا لجهودها الدعوية والمجتمعية

أهدى السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف درع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، تقديرًا لجهود وزارة الأوقاف الملموسة في مجال الدعوة، ونشر الفكر الوسطي، وعمارة المساجد مبنى ومعنى، ومحاربة الفكر المتطرف، وخدمة المجتمع.

نشر الفكر الوسطي

ورحب سفير الكويت بالقاهرة بوزير الأوقاف وبالحضور جميعًا، موجهًا الشكر للأوقاف على الاستضافة الكريمة، وعلى هذه الدورات المعدة للطلاب الدارسين بالأزهر الشريف على منحة بيت الزكاة الكويتي، والتي تسهم في نشر صحيح الدين ونبذ الفكر المتطرف والتعامل بأخلاق الإسلام، مؤكدًا أن الأخلاق هي عنوان الشعوب والأمم، فقد حثت جميع الأديان على التحلي بالأخلاق، يقول الله (تبارك وتعالى) واصفًا نبيه (صلى الله عليه وسلم): "وإنك لعلى خلق عظيم"، موضحًا أن مثل هذه الدورات المشتركة تجسيد حقيقي لعمق العلاقات المصرية الكويتية الطيبة من قديم الأزل، حيث يجمعنا هدف واحد ومصير مشترك وتعاون دائم في شتى المجالات بفضل السياسة الحكيمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مضيفًا أن دراسة الفكر الوسطي المعتدل تظهر الوجه الحضاري السمح لديننا الحنيف، وعلى الجميع نقل هذا المنهج والفكر إلى بلادهم، وأن يجعلوا الوسطية والاعتدال طريقهم ومنهجهم، مثمنًا التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية.

معرض مكتبة معسكر "أبو بكر الصديق" الثقافية بالإسكندرية

وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على نشر الوعي والثقافة الإسلامية، تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، معرض مكتبة معسكر "أبو بكر الصديق" الثقافية اليوم الجمعة ١٠ / ٣ / ٢٠٢٣م، بحضور الدكتور محمد عزت محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، وسارة المطيري مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، وعدد الطلاب الوافدين المسجلين على منحة مكتب الزكاة الكويتي.

وخلال الزيارة أشاد السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية والطلاب الوافدون المشاركون في المعسكر بإصدارات الأوقاف العربية والمترجمة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتنوع إصدارات الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعمق التناول العلمي، مع يسر أساليب الصياغة التي تتميز بها إصدارات وزارة الأوقاف المصرية.