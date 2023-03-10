اداب القاهرة تضع تسهيلات لطلاب الفرقة الرابعة بنظام الساعات المعتمدة ..تفاصيل

أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن تسهيلات جديدة لطلاب الفرقة الرابعة ساعات معتمدة الذين يتوقف تخرجهم على مواد من الفصل الدراسى الأول .

وقالت عبير عبد السلام ، إنه تيسيرا على طلاب الفرقة الرابعة الذين يتوقف تخرجهم على مقرر أو اثنين من المقررات التى لا تدرس سوى فى الفصل الدراسى الأول، قررت الكلية السماح لهم بتسجيل هذه المقررات بنظام self-study وفق لعدد من القواعد وهى

الحد الأقصى للتسجيل بهذا النظام مقرران فقط

أن يكون الطالب قد سجل هذا المقرر من قبل ولم ينجح فيه

الا يكون هذا التسجيل للتحسن

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه السيدة إيرين تاريوت الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، والسيدة دونا ويس المدير الإقليمي للتواصل المجتمعي لشمال افريقيا، والوفد المرافق من السفارة الاميركية ، لدارسة ومناقشة تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة القاهرة والجامعات الأمريكية، وذلك في إطار فتح آفاق التعاون الدولي والارتقاء به في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والبحثية.

وتناول اللقاء، النقاش حول إمكانية دعم وتعزيز أوجه التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات الأمريكية وخلق فرص جديدة للتعاون في العديد من المجالات، ودراسة عقد بروتوكولات واتفاقيات تعاون في مجالات البحث العلمي والدرجات العلمية المزدوجة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وإمكانية استضافة خبراء ومتحدثين متخصصين في الموضوعات ذات الأهمية المحلية والدولية، وتبادل الأساتذة والطلاب، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتفاعل مع الثقافات الأخرى.