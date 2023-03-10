عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اداب القاهرة تضع تسهيلات لطلاب الفرقة الرابعة بنظام الساعات المعتمدة ..تفاصيل

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن تسهيلات جديدة لطلاب الفرقة الرابعة ساعات معتمدة الذين يتوقف تخرجهم على مواد من الفصل الدراسى الأول .

وقالت عبير عبد السلام ، إنه تيسيرا على طلاب الفرقة الرابعة الذين يتوقف تخرجهم على مقرر أو اثنين من المقررات التى لا تدرس سوى فى الفصل الدراسى الأول، قررت الكلية السماح لهم بتسجيل هذه المقررات بنظام self-study وفق لعدد من القواعد وهى 

  • الحد الأقصى للتسجيل بهذا النظام مقرران فقط
  • أن يكون الطالب قد سجل هذا المقرر من قبل ولم ينجح فيه
  • الا يكون هذا التسجيل للتحسن
txt

نائب: جامعة القاهرة قدوة في خدمة المجتمع والمشاركة بالمبادرات الرئاسية

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه السيدة إيرين تاريوت الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، والسيدة دونا ويس المدير الإقليمي للتواصل المجتمعي لشمال افريقيا، والوفد المرافق من السفارة الاميركية ، لدارسة ومناقشة تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة القاهرة والجامعات الأمريكية، وذلك في إطار  فتح آفاق التعاون الدولي والارتقاء به في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والبحثية.

وتناول اللقاء، النقاش حول إمكانية دعم وتعزيز أوجه التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات الأمريكية وخلق فرص جديدة للتعاون في العديد من المجالات، ودراسة عقد بروتوكولات واتفاقيات تعاون في مجالات البحث العلمي والدرجات العلمية المزدوجة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وإمكانية استضافة خبراء ومتحدثين متخصصين في الموضوعات ذات الأهمية المحلية والدولية، وتبادل الأساتذة والطلاب، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتفاعل مع الثقافات الأخرى.

رئيس جامعة القاهرة التعاون الدولي السفارة الأمريكية جامعة القاهرة السفارة الأمريكية بالقاهرة الفصل الدراسي الأول كلية الاداب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حصريا .. قنوات عربية وإفريقية تنقل مواجهة صن داونز والأهلي غدا

إعلان من صن داونز يصدم الأهلي قبل مواجهة بريتوريا

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

خارج حسابات كولر | صفقة الأهلي يرفض عرضا من مسئولي المارد الأحمر

انفصلت عن حبيبها الممثل.. فنانة شهيرة تعيش قصة حب مع رجل أعمال

قبل ساعات من الزفاف.. من هو جميل ألكسندر عريس ابنة ملكة الأردن؟| من أصول يونانية

قبل وبعد الماكياج .. شاهد عروسة حسن شاكوش تستعد للزفاف

تصرف غير متوقع من عروسة حسن شاكوش يثير ضجة على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

اتفقت مع الخطيب.. فرج عامر يُفجر مفاجأة بشأن انتقال نجم الأهلي لبيراميدز

مفتي الجمهورية: الدعوات المطالبة بالتخلف عن الخدمة العسكرية محرمة شرعًا

مصطفى كامل ينفعل على الهواء: مسلم وصلني لحالة صعبة

مفتى الجمهورية: ضحايا الزلازل من الشهداء

أشهر سيارة فيات اقتصادية مستعملة بـ 80 ألف جنيه.. صور

مفتي الجمهورية: لا مانع من الزغاريد وارتداء الأبيض في جنازة الشهيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للباروكة.. احذروا من أضرارها على الشعر

بفستان مرصع.. شاهد| عروس حسن شاكوش تسجد على الأرض خلال حفل زفافهما

إطلالات وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق.. شاهد

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف حسن شاكوش

فيديو

والدها طلب لها الدعاء.. إهمال طبي يهدد حياة نيللي محمد صلاح

الحق سجل الآن .. شروط حج الجمعيات الأهلية وطرق التقديم

خنقها أثناء العلاقة.. تفاصيل مؤلمة في حادث مقتل سيدة بالهرم

الحكومة تكشف حقيقة طرح بيض بودرة واستقطاع بتحويلات المصريين في الخارج |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ