وزير التعليم العالى يفتتح المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام اليوم.. تفاصيل

تفتتح جامعة القاهرة، اليوم السبت، المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام، والذي أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 50% وذلك ضمن عملية التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة، وفي إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية للنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

ويفتتح المبنى الجنوبي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة القاهرة، يوم السبت 11 مارس 2023 في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

جامعة القاهرة



شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي توقيع بروتوكولي تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وشركتي العربي للصناعات الهندسية، وفريش إليكتريك للأجهزة المنزلية، بحضور د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، والسيد/ حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وذلك ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي برعاية رئيس الوزراء، وحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الشباب والرياضة، الزراعة واستصلاح الأراضي، القوى العاملة، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، ورؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعدد من خبراء التعليم العالي، ومسئولي المنظمات والهيئات الدولية، ومجلسي النواب والشيوخ، والمستثمرين، ونخبة من رجال الإعلام والشخصيات العامة.

وقع البروتوكولين كل من، الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والمهندس محمد العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، والمهندس خليل إبراهيم السوسي رئيس مجلس إدارة شركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية.

وخلال التوقيع، أكد د. أيمن عاشور على اهتمام الدولة المصرية بتوطين الصناعة المصرية لتغطية السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة وبمكونات محلية ومنافسة عالمية، الأمر الذي يُحتم نقل وتوطين التكنولوجيا الصناعية في المجالات المختلفة وتطويرها وزيادة القيمة المضافة وامتلاك المعرفة.

وأضاف د. ولاء شتا أنه في ضوء ما تشهده منظومة البحث العلمي من تطوير شمل عدة محاور أهمها دعم بيئة الابتكار ونقل التكنولوجيا وإنتاج المعرفة، فقد انشأت ھیئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠١٩؛ بهدف تمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية والاستفادة بنتائجهم ومخرجاتهم، وربطها مع الصناعة وتنمية المجتمع وفق رؤية عامة تحددها الھیئة في ضوء الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال مبادرات وطنية، وبمشاركة دولية لدعم القدرات الابتكارية والدورة الكاملة للبحث العلمي وتطبيق مُخرجات المشروعات البحثية في الصناعة.