عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من بيتك .. تمارين رياضية من " صباح البلد " لرفع مستوى اللياقة البدنية | فيديو

تمارين رياضية
تمارين رياضية

عرض برنامج " صباح البلد " الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي ، ومن تقديم الاعلامية رشا مجدي ، على قناة "صدى البلد" اليوم السبت 11-3-2023، مجموعة من تمارين رياضية لرفع مستوى اللياقة البدنية ، وباستخدام الـ “ ستيب ” . 

وكشفت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، أن  التمارين الوظيفية تعمل على زيادة ضربات القلب.

وأوضحت كوتش سارة، أن هذه التمارين تقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتساعد على تنشيط الجسم، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأشارت إلى أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بـ تمارين رياضية تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

صباح البلد توك شو كوتش سارة مسئولة اللياقة البدنية الاعلامية رشا مجدى تمارين رياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

45 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل مرض شيكابالا

ايه السجود العريان ده.. تعليقات نارية بسبب تصرف زوجة حسن شاكوش خلال زفافهما

بأقل من ثمنها 90 جنيها.. إقبال كبير على شراء اللحوم البلدى بدمياط

سجود عروسة حسن شاكوش في حفل زفافها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شوبير يفجر مفاجأة عن عقوبة كهربا ويكشف حقيقة الظرف المغلق

اتفقت مع الخطيب.. فرج عامر يُفجر مفاجأة بشأن انتقال نجم الأهلي لبيراميدز

خالد الغندور يكشف مفاجأة عن توقعاته لنتيجة لقاء الأهلي وصن داونز

ترشيحاتنا

ضربة قوية لـ الدولار.. الأخضر يسجل خسائر حادة

قبل رمضان .. كيلو اللحوم البلدي بـ 160 جنيها بمنافذ وزارة الزراعة

5 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز.. اعرف التردد

بسعر الصيني.. تعرف على أشهر سيارة فرنسية في مصر

هل يجب تكرار نية الصيام لشهر رمضان يوميا.. علي جمعة يحسم الجدل

الأهلي في مهمة صعبة أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود المخملي .. رضوى الشربيني تثير الجدل بهذه الإطلالة | شاهد

طالبة صينية تفاجئ العالم بتصرف غريب في حفل التخرج|فيديو

مسرح العرائس.. حكاية أمر أصدره جمال عبد الناصر بسبب والد أحمد السقا

ممثل هندي شهير يعلن إسلامه ويتزوج سرا من صحفية مصرية| شاهد

فيديو

عمرو دياب يفاجي عمرو أديب بإجابة غير متوقعة عن الأغاني حاليا ..فيديو

ماذا قال لـ مؤمن زكريا.. الرئيس السيسي دعوة شباب برنامج كابيتانو مصر/ فيديو جراف

العروس حامل في ذكر.. مقطع فيديو لـ عروسين يثير الحرية والجدل

والدها طلب لها الدعاء.. إهمال طبي يهدد حياة نيللي محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا يحيى

القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ