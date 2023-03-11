من بيتك .. تمارين رياضية من " صباح البلد " لرفع مستوى اللياقة البدنية | فيديو

عرض برنامج " صباح البلد " الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي ، ومن تقديم الاعلامية رشا مجدي ، على قناة "صدى البلد" اليوم السبت 11-3-2023، مجموعة من تمارين رياضية لرفع مستوى اللياقة البدنية ، وباستخدام الـ “ ستيب ” .

وكشفت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، أن التمارين الوظيفية تعمل على زيادة ضربات القلب.

وأوضحت كوتش سارة، أن هذه التمارين تقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتساعد على تنشيط الجسم، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأشارت إلى أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بـ تمارين رياضية تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.