وزير التعليم العالي من جامعة القاهرة: الدولة تتبنى خطة كاملة للنهوض بالصحة

افتتحت جامعة القاهرة، اليوم السبت، المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام، والذي أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 50% وذلك ضمن عملية التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة.

ويفتتح المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت ورئيس جامعة القاهرة، والدكتور معهد عبد المعطي عميد معهد الأورام والدكتور طارق خيري وكيل المعهد والدكتور حسام عبد الغفار امين المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية.

ويأتي افتتاح المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية للنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

وقال أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال افتتاح المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام، أن دور المستشفيات الجامعية بحثي تدريبي تعليمي علاجي، وان المستشفي لجميع طوائف المجتمع وبشكل مجاني، وان المعهد يقدم خدمة علي مدار أكثر من 50 عام بشكل مجاني، وان المعهد بداء العمل في ستينات.

وأشار عاشور إلى أنه سيتم قريبا افتتاح مستشفي 500500، وان دولة تتبني خطة استراتيجية كاملة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري، مؤكداً علي أن عملية التطوير التي تمت داخل المعهد عملت علي زيادة القدرة الاستيعابية له وخدمة و مساعدة المواطنين .



ويعد معهد الأورام أبرز صرح طبي لعلاج مرضى الأورام في الشرق الأوسط، فهو قبلة جميع مرضى السرطان والأورام بشكل عام، بإضافة ألي أن معهد الأورام هو أكبر مكان متخصص لعلاج السرطان بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا ،حيث يعالج نحو 20 % من مرضى الأورام على مستوى مصر.