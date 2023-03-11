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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دار علوم القاهرة تغلق باب الالتماس لطلاب الدراسات العليا.. غدا

طلاب
طلاب

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دارعلوم جامعة القاهرة، عن موعد غلق باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الأول لطلاب الدراسات العليا.

وقال الدكتور أحمد بلبولة ، إن الكلية قامت بفتح باب الالتماس على نتائج طلاب الدراسات العليا على نتائج الفصل الدراسى الأول من 23 فبراير الجارى ، مؤكدا على أن باب الالتماس سيغلق يوم الأحد 12 مارس.

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، بدعم القيادة السياسية، افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، المستشفى الجنوبي للمعهد القومي للأورام، وذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة، في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية والنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

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وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة يفتتحان المستشفى الجنوبى بمعهد الأورام لزيادة الطاقة الاستيعابية

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واستمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى شرح تفصيلي من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حول مشروعات التطوير الجاري تنفيذها حاليا بمستشفيات المعهد القومي للأورام، سواء في المستشفى الجنوبي للمعهد  او المبنى الرئيس، والتطوير الذي تشهده مستشفى الثدي بالتجمع الأول لزيادة طاقتها الاستيعابية 100%، بالإضافة إلى إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 والذي يتكون من مستشفى تعليمي متخصص ومتكامل لعلاج جميع أنواع الأورام وجميع الأعمار، وتم قطع شوط كبير فيه ليتم افتتاح المرحلة الأولى منه قريبًا.

وخلال كلمته، قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الافتتاح اليوم يظهر النجاح في التحديات التي تواجهها المنظومة الطبية، ويبين حجم الأعمال والتطوير التي تمت وتستمر في علاج مرضى الأورام لمواكبة الزيادة المستمرة في حجم المرضى المصابين بالاروام سواء الكبار أو الأطفال.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أن دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال المستشفيات الجامعية، دور كبير ومهم من خلال المجهود المبذول من السادة أعضاء هيئة التدريس والتمريض والعاملين لاستيعاب كل الحالات المرضية وتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بالمجان.
 

الدكتور أحمد بلبولة كلية دارعلوم جامعة القاهرة الإلتماس نتائج الفصل الدراسى الاول الدكتور محمد أيمن عاشور

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