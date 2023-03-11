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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرئيس السيسي يطلع على مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأثاث بدمياط

صدى البلد

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً اليوم ضم كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة توجيهات الرئيس بمواصلة الحوار المجتمعي مع أهالي محافظة دمياط من العاملين في صناعة الأثاث، استمراراً للجهود القائمة لتطوير مدينة دمياط للأثاث، لتصبح مدينة صناعية متكاملة، في ضوء ما تمثله محافظة دمياط كقلعة من قلاع الصناعة المصرية المتميزة في هذا المجال، وتوجيهات الرئيس بمساندتها لتطوير هذه الصناعة والارتقاء بها وتمكينها من المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة في هذا القطاع لأبناء المحافظة، ويزيد الصادرات المصرية والدخل القومي.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأثاث، وفقاً لأعلى معايير الجودة والاحتياجات التصنيعية واللوجستية والخدمية، ووجه في ذلك الصدد باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومواصلة العمل المكثف لإنجاح هذا المشروع المهم.

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