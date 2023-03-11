مياه الغربية: استمرار الأنشطة التوعوية ضمن فاعليات الحملة القومية لترشيد الاستهلاك| صور

أكد الدكتور المهندس حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، استمرار الأنشطة التوعوية ضمن فاعليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه لليوم الثانى على التوالى تحت شعار "كل نقطة بتفرق" فى قرية نهطاى مركز زفتى والتى تنفذها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية بالتعاون مع فرع زفتى وكافة القطاعات بالشركة .

كما بدأت فاعليات بعقد جلسة حوارية توعوية مع سيدات القرية بجمعية تنمية المجتمع لرفع الوعى لديهن وشرح تعليم مبادئ السباكة الخفيفة للسيدات لترشيد استهلاك المياه ، كما تم نزول لجنة لقراءة العدادات بالقرية لمسح القراءات وحل مشاكل المواطنين ، كما تم عقد درس دينى مع المصلين بمسجد الحوامدة لتوعية المصلين بالتنسيق مع أئمة الأوقاف ، وكذلك الانتهاء من استطلاع رأى المواطنين للوقوف على جودة الخدمات المقدمة .



وأوضح رئيس الشركة أن الأسبوع المائي مستمر حتى يوم 16 مارس بالتعاون مع التربية والتعليم والأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة والشباب والرياضة والتضامن الإجتماعى والزراعة والثقافة والكشافة ومركز ومدينة زفتى .

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