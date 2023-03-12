هدفنا تحقيق المصلحة للجميع.. الحصرى: اجتماع حكومي لحسم سعر بنجر السكر الأربعاء

واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، عبد الحميد دمرداش، وعامر الشوربجي، محمد سعد الصمودي، وعلى أحمد على، بشأن إعادة النظر في سعر استلام محصول بنجر السكر من الزراع ليتماشى مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي ومراعاة نسب احتساب درجة الحلاوة وحافز التبكير.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن محصول بنجر السكر يعد من المحاصيل الهامة، التي نعتمد عليها في إنتاج السكر، مضيفا، وكان للجنة الزراعة دور في رفع أسعار قصب السكر، وكذلك سعر بنجر السكر، إلا أن المتغيرات الأخيرة دعت اللجنة لبحث سعر البنجر مرة أخرى.

وأعلن الحصرى، خلال كلمته، أن عقب اجتماع اللجنة الماضى لمناقشة طلبات الإحاطة، تم التواصل مع الحكومة، وكان هناك لقاء مع وزير التموين أمس، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل مع شركات بنجر السكر للنظر في سعر محصول بنجر السكر.

وأضاف الحصرى: هدفنا في النهاية تحقيق المصلحة العامة، والتوازن بين المصالح المشتركة بين كل من مزارع البنجر والمصنع والمستهلك، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف زراعة بنجر السكر ، وفى نفس الوقت ارتفاع عائد محصول القمح بعد إعلان الحكومة عن سعر ضمان أردب القمح ب ١٢٥٠ وسط توقعات بزيادته.

وأوضح الحصرى، أن وفقا لذلك الأمر، يكون عائد فدان القمح، بنحو ٢٦ ألف جنيه، مقارنة بعائد فدان بنجر السكر الذى لايتعدى ١٨ ألف بالإضافة لارتفاع تكلفته، مضيفا، نريد التوازن، حتى يتوقف المزارعين عن زراعة بنجر السكر، وبالتالي تتعطل الطاقات في قطاع الصناعة المرتبطة ببنجررالسكر.

وتابع الحصرى، لسنا في صراع، ولكن نريد توفيق للاوضاع والمصالح المشتركة في منظومة بنجر السكر.

وطالب ممثلي شركات بنجر السكر، بتسهيل إجراءات التمويل والحصول على قروض ميسرة بفائدة ٥ في المائة، وكذلك إعادة النظر في أسعار الطاقة.

واقترح محمد يوسف ممثل البنك الزراعى، أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء، لتوجيه دعم للفلاح والزراعة، في هذا القطاع من خلال البنك بحيث تتحمل وزارة المالية فرق في سعر الفائدة، ليتمكن البنك من توفير التمويل اللازم للشركات.

وأوصت اللجنة برئاسة هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بالتنسيق والعرض على وزارة المالية لدراسة مقترح تمويل الشركات من خلال البنك الزراعى، لدعم منظومة بنجر السكر.

وأعلن هشام الحصرى، عن أن اللجنة ستشارك فى اجتماع الحكومة الأربعاء المقبل، لبحث سعر توريد بنجر السكر.