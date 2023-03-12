حياة كريمة.. فحص وعلاج 1903 مواطنين خلال قافلة طبية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية الحلمية، بمركز الحامول وذلك على مدار يومين، وشهدت القافلة الطبية تردد كبير من أهالي القرية خلال فعالياتها بالقرية للانتفاع بكافة الخدمات الطبية المختلفة.

يأتي هذا بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة الهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وعصام القصيف ، رئيس مركز ومدينة الحامول، ومتابعة الدكتور مجدي شنح ، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور أشرف سليمان، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.

وأشادت وكيل الوزارة، خلال تفقدها القافلة، بجهود فريق القوافل العلاجية في تقديم الخدمات الطبية المختلفة بالمناطق النائية، ومحدودي الدخل في كافة أنحاء المحافظة، موجهة بأهمية الحرص على الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة، لتحقيق رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان.

ومن جانبه، قال محافظ كفر الشيخ، خلال بيان له إن القافلة قدمت خدماتها الطبية لـ 1903 من المترددين عليها، مشيراً إلى أن القافلة شملت 12 تخصصاً في 10 عيادات (باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحة عامه، رمد، نساء، تنظيم أسرة، مسالك، أنف وأذن)، وتقديم كافة الخدمات بصورة مجانية من فحوصات طبية (معمل تحاليل دم ومتوطنة، وأشعة متنقلة)، بالإضافة إلى ندوات التثقيف الصحي وصرف الدواء مجاناً، وتقديم خدمات الإحالة على المستشفيات لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة واستصدار قرارات نفقة الدولة.