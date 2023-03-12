عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. فحص وعلاج 1903 مواطنين خلال قافلة طبية بكفر الشيخ

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية الحلمية، بمركز الحامول وذلك على مدار يومين، وشهدت القافلة الطبية تردد كبير من أهالي القرية خلال فعالياتها بالقرية للانتفاع بكافة الخدمات الطبية المختلفة.

وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بالمعرض العام للصحافة المدرسية.. صور

كل نقطة بتفرق.. شركة مياه الشرب بكفر الشيخ تطلق فعاليات الأسبوع المائي

يأتي هذا بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة الهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وعصام القصيف ، رئيس مركز ومدينة الحامول، ومتابعة الدكتور مجدي شنح ، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور أشرف سليمان، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.

وأشادت وكيل الوزارة، خلال تفقدها القافلة، بجهود فريق القوافل العلاجية في تقديم الخدمات الطبية المختلفة بالمناطق النائية، ومحدودي الدخل في كافة أنحاء المحافظة، موجهة بأهمية الحرص على الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة، لتحقيق رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان.

ومن جانبه، قال محافظ كفر الشيخ، خلال بيان له إن القافلة قدمت خدماتها الطبية لـ 1903 من المترددين عليها، مشيراً إلى أن القافلة شملت 12 تخصصاً في 10 عيادات (باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحة عامه، رمد، نساء، تنظيم أسرة، مسالك، أنف وأذن)، وتقديم كافة الخدمات بصورة مجانية من فحوصات طبية (معمل تحاليل دم ومتوطنة، وأشعة متنقلة)، بالإضافة إلى ندوات التثقيف الصحي وصرف الدواء مجاناً، وتقديم خدمات الإحالة على المستشفيات لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة واستصدار قرارات نفقة الدولة.

حياة كريمة وزارة الصحة كفر الشيخ مستشفيات مديرية الصحة وزارة الصحة والسكان محافظ كفر الشيخ تعليم كفر الشيخ الخدمات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صن داونز يتلقى خبرا صادما بعد الفوز على الأهلي.. تفاصيل

بداية النهاية لـ الأخضر.. مفاجأة مدوية بشأن أسعار الدولار الأمريكي

رفض عرض الأهلي لهذا السبب.. مفاجأة عن مدرب صنداونز

كلام غير دقيق.. الري تفجر مفاجأة عن شق نهر صناعي في الصحراء

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن كولر بعد الخسارة من صن داونز

مفاجأة صادمة بشأن قائمة مسروقات فيلا محمد صلاح|تفاصيل

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بتعليق الدراسة في هذه المناطق.. تفاصيل

لإقصاء الأهلي.. مدرب صن داونز يكشف حقيقة تفويت مباراة الهلال السوداني

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بالمعرض العام للصحافة المدرسية.. صور

بتخفيضات تتراوح من 20% لـ 30%| محافظ كفر الشيخ يطمئن على توافر السلع الغذائية بمعرض أهلاً رمضان.. ويشدد على التزام الباعة بالأسعار المعلنة

بـ سجاد وكليم فوة.. كفر الشيخ تشارك في جناح "أيادي مصر"

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد افتتاح الملتقي الطلاب الثاني بكلية التمريض.. صور

محافظ كفر الشيخ يطمئن على توافر السلع الغذائية بمعرض أهلاً رمضان.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح مركز القياس والتقويم.. صور

محافظ كفر الشيخ يعلن وصول 225 ألف شجرة مثمرة.. صور

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتابع سير الدراسة بمجمع المعاهد النموذجي.. صور

ترشيحاتنا

عودة الأجواء الشتوية مساء غدا.. والأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

يعيش على ذكريات القاضية.. تعليق إبراهيم سعيد على تراجع مستوى أفشة

خسائر تصل إلى1.8 مليار دولار.. مفاجأة بشأن إغلاق أمريكا بنك سيليكون فالي

بسبب كذبة.. فضيحة في ألمانيا بطلها وزير الصحة

محلل اقتصادي يتوقع انهيارات في سوق الذهب العالمي والبيتكوين

دلوقتي تقدر تشتري موبايلك ال iPhone باللون الأصفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. موجود في كل بيت.. مشروب شهير يقلل من خطر الموت المبكر.. بعد رسالتها المثيرة للجدل.. صور وضعت حلا شيحة في مأزق

حزام سرجاسوم.. أعشاب بحرية تهدد شواطئ خليج المكسيك والبحر الكاريبي.. صور

بسبب فستانها..5 صور لياسمين صبرى تثير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا

أبرزهم محمد رياض.. نجوم الفن في عزاء شقيق الفنان ياسر صادق.. صور

فيديو

طلاق وشيك.. نضال الأحمدية تكشف تطورات أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب "فيديوجراف"

مستخدم غامض لوسائل التواصل يحذر من أحداث كارثية خلال 2023.. فيديوجراف

لغز ضبط البلوجر آية إيهاب بمخدرات قيمتها 9 ملايين وزواجها العرفي.. تفاصيل

انخفضت 30 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن والبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ