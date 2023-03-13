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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم 4 سودانيين.. ننشر أسماء ضحايا حادث مطروح

حادث بمطروح
حادث بمطروح

حصل “صدى البلد” على أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة، بطريق مطروح السلوم والذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين بينهم 4 سودانيين.

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واستقبلت مستشفى براني 7 جثث مجهولين الهوية بالإضافة إلى 15 مصاب وهم:-


يعقوب إبراهيم عثمان ٢٤ سنة سوداني الجنسية اشتباه ما بعد الارتجاج
محمد مصطفى كامل ٢٤ سنة كفر الشيخ كسر بالذراع الأيمن وجرح قطعي بفروة الرأس
كريم عبد الستار محمد 18 سنة سوهاج اشتباه ما بعد الارتجاج
هاشم عنتر راشد 45 سنة سوهاج جرح قطعي بفرورة الراس
محمد علي 19 سنة سوهاج اشتباه مابعد الارتجاج جرح قطعي بفروة الراس
حجاج جابر احمد 18 سنة بني سويف كسر بالذراعين
جابر سند محمد 25 سنة بني سويف اشتباه مابعد الارتجاج اشتباه كسر بالفقرات
عوض احمد مكاوي 45 سنة سوهاج اشتباه مابعد الارتجاج
أحمد جمال أحمد 25 سنة سوهاج كدمات وسحجات متفرقة
محمد عبد الشافي 20 سنة أسيوط اشتباه ما بعد الارتجاج

عبد الله ابو السعود 35 سنة البحيرة اشتباه ما بعد الارتجاج
مجهول الهوية سوداني الجنسية اشتباه ما بعد الارتجاج
مجهول الهوية سوداني الجنسية اشتباه ما بعد الارتجاج
مجهول الهوية سوداني الجنسية اشتباه ما بعد الارتجاج جرح قطعي بفروة الراس
مجهول الهوية اشتباه ما بعد الارتجاج جرح قطعي بفروة الراس
كانت غرفة عمليات مديرية الصحة بمطروح، قد تلقت إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم أمام مدينة براني وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

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