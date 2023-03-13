ارتجاج في المخ وجروح.. تطورات الحالة الصحية للناجين من حادث برانى بمطروح

تعرضت سيارة نقل محملة بعدد كبير من الأشخاص للانقلاب بطريق مطروح السلوم امام مدينة برانى مما أسفر عن مصرع 8 جميعهم مجهولين الهوية وإصابة 15 أخرين بينهم 4 من دولة السودان .

وحصلت صدى البلد على حالة ضحايا الحادث والمستشفيات التى تم نقلهم إليها وهم

يعقوب إبراهيم عثمان ٢٤ سنة سوداني الجنسية اشتباه مابعد الارتجاج حجز بالعنايه بمستشفى برانى

كريم عبد الستار محمد ١٨ سنة سوهاج اشتباه مابعد الارتجاج مستشفى برانى

هاشم عنتر راشد 45 سنة سوهاج جرح قطعي بفرورة الراس مستشفى برانى

حجاج جابر احمد ١٨ سنة بني سويف كسر بالزارعين مستشفى برانى

احمد جمال احمد ٢٥ سنة سوهاج كدمات وسحجات متفرقة مستشفى برانى

عبد الله ابو السعود ٣٥ سنة البحيرة اشتباه مابعد الارتجاج مستشفى برانى

مجهول الهوية سوداني الجنسية اشتباه مابعد الارتجاج مستشفى برانى

مجهول الهوية سوداني الجنسية اشتباه مابعد الارتجاج مستشفى برانى

مجهول الهوية ٢٥ سوداني الجنسية اشتباه مابعد الارتجاج جرح قطعي بفروة الراس حجز بالعنايه مستشفى برانى

مجهول الهوية اشتباه مابعد الارتجاج جرح قطعي بفروة الراس مستشفى برانى

ومحمد مصطفى كامل ٢٤ سنة كفرالشيخ كسر بالزلراع الايمن وجرح قطعي بفروة الراس تحويل مستشفى الجامعه الاسكندريه

محمدعلي ١٩ سنة سوهاج اشتباه مابعد الارتجاج جرح قطعي بفروة الراس التحويل الاسكندريه

جابرسند محمد ٢٥ سنة بني سويف اشتباه مابعد الارتجاج اشتباه كسر بالفقرات تم التحويل الجامعه الاسكندريه

عوض احمد مكاوي 45 سنة سوهاج اشتباه مابعد الارتجاج تحويل مطروح العام

محمد عبد الشافي ٢٠سنة أسيوط اشتباه مابعد الارتجاج تم التحويل مطروح العام

8 وفاه مجهولين الهويه تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح